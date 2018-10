Die Gemeinde Dietmanns hat am Sonntag in der Kirche St. Ulrich und Margaretha Kirchweih gefeiert. Im Anschluss an den Festgottesdienst lud der Kirchenchor in die Festhalle zur Kirbe ein. Für die musikalische Umrahmumg des Frühschoppens sorgten die Umlandmusikanten. Ein leckeres Mittagessen sowie Kaffee und selbstgemachte Kuchen rundete das Angebot ab.