Dietmanns feiert ab Mittwoch sein Frühlingsfest

Von Julius Böhm

„Veränderung – jetzt!“ lautet die Forderung an die Politik, die am Freitagmittag aus rund 2500 zumeist jungen Kehlen durch die Ravensburger Innenstadt hallte. Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat im August 2018 mit ihren Schulstreiks vor dem Parlament in Stockholm eine Welle losgetreten, die um die gesamte Erdkugel schwappt und auch in Oberschwaben dafür sorgt, dass Kinder und Jugendliche bereits zum dritten Mal den Schulunterricht schwänzen, um für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen.