Dieser Mann sorgt für die frische Milch

Frische Milch kaufen und dabei Verpackungsmüll vermeiden. Diese zwei Vorteile vereinen Milchautomaten in sich. Sie sind in immer mehr Einkaufsmärkten der Region zu finden.

Anbieter ist der Allgäu-Hof von Michael Müller in Starkenhofen. An mittlerweile acht Standorten hat er Milchautomaten aufgestellt. Zuletzt kamen Märkte in Bad Waldsee, Bergatreute und Baienfurt hinzu. Bereits seit längerem stehen Automaten unter anderem in den Edekamärkten in Bad Wurzach und Aitrach sowie in der Bäckerei Häussler in Leutkirch.

Bedienungsanleitung im Netz

Maximal 200 Liter fasst der Tank eines Automaten, berichtet Michael Müller. Ihn befüllt der Landwirt alle zwei Tage mit frischer Milch aus eigener Produktion. „Zehn Meter liegen bei mir Melkstand und Molkerei auseinander“, erzählt Müller. Die Milch werde dort schonend behandelt, behält so zum Beispiel ihren natürlichen Fettgehalt von 4,5 Prozent, und danach ausgefahren.

Die Kunden in den Märkten können dann mit mitgebrachten Glasflaschen die Milch „abzapfen“. „Es braucht etwas Zeit, bis sich alle mit dem Bedienen des Automaten vertraut gemacht haben“, hat Müller beobachtet. „Daher versuchen wir, möglichst häufig vor Ort zu sein, um zu helfen.“ Außerdem hat der Starkenhofener sogar auf der Internetplattform Youtube ein Video als Bedienungsanleitung veröffentlicht.