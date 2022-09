Dieser Alberser Kater ist ein Champion

Langweilig wird Rita de Monte in ihrem Haus in Albers nie. 14 Katzen gehören zum Haushalt der 61-Jährigen. Dazu kommen ein Hund, drei Minischafe und mehrere Hühner.

Vier ihrer Katzen sind dabei von einer nicht alltäglichen Rasse: Adam, Hulk, Suzann und Zimt sind Devon Rex. Diese Katzenrasse entstand in den 1960er-Jahren durch eine zufällige Genmutation im englischen Devonshire, daher ihr Name. Ihre Merkmale sind relativ große Ohren, ein flacher, breiter Schädel und ein leicht gelocktes kurzes Fell. Was Rita de Monte an ihnen aber besonders liebt: „Es sind unglaublich soziale und verschmuste Tiere, quirlig und auch allergenarm.“

In der Ukraine gekauft

Per Zufall sei sie auf diese Rasse gestoßen, als sie ein Tier dieser Rasse in ihrer Katzenpension zu Gast hatte. Sie informierte sich und stieß schließlich im Internet auf ein Verkaufsangebot aus der Ukraine. „Da war auch ein Bild von Adam, und in den habe ich mich sofort verliebt“, erinnert sich Rita de Monte. Im August vergangenen Jahres kaufte sie den damals einjährigen Kater und, weil sie diese Rasse züchten wollte, die wenige Monate ältere Suzann bei einem Händler aus Kiew.

Rita de Monte mit Suzann, die sie in Kiew gekauft hat. (Foto: Steffen Lang)

Mit Adam besuchte sie im Herbst darauf die Messe Animal in Stuttgart, wo Rassekatzen von einer internationalen Jury bewertet werden. Dort zeigte sich, dass sie mit diesem Kater einen guten Griff gemacht hatte. „Adam hat den Titel Champion erhalten.“ Diese Bewertung ist nun ins Stammbuch eingetragen, was den Verkaufswert seiner Nachkommen natürlich steigert.

2011 nach Albers gezogen

Fünf Kätzchen kamen mittlerweile auch im Haus von Rita de Monte zur Welt. Drei davon hat die Alberserin, die aus Ravensburg stammt und 2011 die Bad Wurzacher Ortschaft zog, verkauft. Mit dem Erlös bessere sie ihre Erwerbsminderungsrente etwas auf. „Ich verkaufe dabei nur, wenn ich bei den Interessenten, und davon gibt es reichlich, ein gutes Gefühl habe“, betont sie.

Zwei der Nachkommen von Adam und Suzann sind noch bei ihr: Cedric, der erst vor einigen Tagen zur Welt gekommen ist, und Zimt aus dem ersten Wurf von Suzann. Zimt ist die Gefährtin von Hulk, den Rita de Monte im Frühjahr dieses Jahres erneut in der Ukraine gekauft hat. Den ersten Wurf aus dieser Verbindung erwartet die 61-Jährige Ende Oktober.

Das Erbe der Oma

„Jede Geburt ist ein Wunder“, schwärmt Rita de Monte, die auch beim Bad Wurzacher Tierschutzteam dabei ist. „Meine Oma war Hebamme, da liegt mir diese Begeisterung wahrscheinlich in den Genen“, fährt sie lachend fort.

Der wenige Tage alte Cedric ist der jüngste Hausbewohner. (Foto: Steffen Lang)

Zwar habe sie als kaufmännische Angestellte in einer Tierarztpraxis auch früher schon viel Kontakt mit Tieren gehabt, erzählt sie. „Aber Tiere halte ich erst, seit ich hier in Albers wohne.“ Dafür nun gleich in großer Zahl. Zehn Katzen gehören neben den Devon Rex zu ihrem Haushalt. Mehrere davon habe sie aus der Tierklinik, wo sie verletzt und herrenlos abgegeben worden waren.

Der Bock in der Küche

Ihren kleinen Hund Monti, ein Yorkshire Terrier, hat sie über den Tierschutz aus Andalusien erhalten. Als „meine Rasenmäher“ hält sich Rita de Monte drei bretonische Zwergschafe. Bock Hubert gefalle es dabei nicht nur im Garten. „Wenn die Terrassentür offen ist, besucht er mich auch mal in der Küche“, erzählt Rita de Monte lachend. Zu dieser Menagerie kommen noch einige Hühner.

Von Zeit zu Zeit bringen Menschen bei ihr auch verletzte Tiere vorbei. „Ich hatte sogar schon einmal einen Mäusebussard zur Pflege.“

Bücher veröffentlicht

Neben ihren Tieren beschäftigt sich Rita de Monte noch mit dem Legen von Lenormandkarten, womit sie sich auch noch etwas hinzuverdient. Über diese Art des Kartenlegens hat sie auch mehrere Bücher veröffentlicht. Auch kleinere Romane habe sie geschrieben und veröffentlicht. „Aber ein Bestseller war bisher noch nicht dabei“, erzählt sie lachend.

Im Mittelpunkt aber standen und stehen bei Rita de Monte die Tiere. Mit Adam und diesmal auch mit Hulk wird sie in Kürze wieder zur „Animal“ nach Stuttgart fahren. Hulk, so hofft sie, wird dann zum Champion gekürt, Adam vielleicht sogar zum internationalen Champion.