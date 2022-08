Nachdem in der Nacht zum Montag an einem in der Neuen Straße geparkten VW Dieselkraftstoff abgeschlaucht wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Ein bislang unbekannter Täter stahl laut Polizeibericht rund 40 Liter des Kraftstoffes. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07564 / 20 13 zu melden.