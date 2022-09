Diese Kamerafrau aus Haidgau dreht eine Doku über die wohl verrückteste Regatte der Welt

Es ist der wohl verrückteste Segelwettbewerb der Welt, an dem der Wiener Michael Guggenberger derzeit teilnimmt: das Golden Globe Race, eine Solo-Weltumsegelung mit einem Boot auf dem technischen Stand von 1968. Clara Schemmel und ihr Team drehen über den Österreicher den Dokumentarfilm „Race to Race“.

Die 28-jährige Kamerafrau und Filmemacherin ist in Haidgau aufgewachsen und hat in Bad Wurzach und Leutkirch weiterführende Schulen bis zum Abitur besucht. Danach studierte sie Mediendesign mit dem Schwerpunkt Film- und Kameratechnik an der FH Dornbirn in Vorarlberg.

Beim „Tatort“ mitgearbeitet

Nach ersten Erfahrungen an professionellen Filmsets zog es die junge Filmemacherin 2018 nach Wien. In der österreichischen Hauptstadt arbeitete sie als Kameraassistentin bei bekannten TV-Serien wie „Tatort“ und auch bei mehreren Kinofilmproduktionen. Nebenher realisierte sie eigene Projekte, darunter Musikvideos, Image- und Werbefilme.

Essay Shortfilm - Falscher Flieder

Anfang des Jahres produzierte sie zusammen mit Schauspieler und Co-Regisseur Jakob Lott den Kurzfilm „Der Knecht“. Er ist für den Sebastian-Blau-Preis für schwäbische Mundart nominiert. Die Preisverleihung findet am 23. Oktober in Rottenburg statt.

Derzeit arbeitet Clara Schemmel an ihrem ersten Dokumentarfilm „Race to the Race“, den sie mit zwei Freunden, der Regisseurin Julia Eder und dem Tonmeister Martin Kadlez umsetzt.

Startschuss am 4. September

Für die Dreharbeiten dazu reiste Clara Schemmel gemeinsam mit dem Team mehrmals nach Les Sables D’Olonne in Frankreich, wo der österreichische Profisegler Michael Guggenberger sein Boot „Nuri“ für das Rennen vorbereitete. Dieser stach von dort aus gemeinsam mit den anderen Teilnehmern am 4. September nach langjähriger Vorbereitung zum „Golden Globe Race 2022“ in See.

Das „Golden Globe Race“ ist die längste Nonstop-Solo-Segelregatta der Welt im Retro-Stil, der die 15 Teilnehmer und eine Teilnehmerin über 50.000 Kilometer einmal um den gesamten Globus führt. Und dies ganz alleine auf ihrem Boot und nur mit den technischen Möglichkeiten der 1960er-Jahre also ohne moderne Navigation wie GPS, navigierend nur mit Sextant und Sternenkarten.

2018 gab es ein solches Rennen bisher letztmals. Von 18 Seglern erreichten nur fünf das Ziel, der schnellste benötigte 212 Tage. Der Fünftplatzierte war fast vier Monate länger unterwegs.

Crowdfunding begonnen

„Wir haben Michael Guggenberger die letzten vier Wochen vor dem Rennstart intensiv begleitet und viel Filmmaterial und O-Töne gesammelt. Weil das Projekt bislang völlig selbstfinanziert ist – Fördergelder sind in Österreich vor allem für junge Filmemacher nur sehr schwer zu bekommen – haben wir kurzerhand eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um einen Teil der bisherigen Ausgaben zu decken und weitere Reisen zu den Wegpunkten der Regatta zu ermöglichen. Denn das Projekt ist noch nicht beendet“, berichtet Clara Schemmel.

Es sind vier „Pressestopps“ geplant, bei denen sich Medienvertreter mit kleinen Booten den Teilnehmenden der Regatta nähern dürfen. Diese finden bei Lanzarote (Kanaren), Kapstadt (Südafrika), Hobart (Tasmanien) und Punta del Este (Uruguay) statt. Mit den Erlösen der Crowdfunding-Kampagne möchte das Filmteam um Clara Schemmel eine oder mehrere dieser Destinationen besuchen, um Michael Guggenberger auch während seiner Reise so nah wie möglich zu begleiten.

Wie alles begann

Seit mehr als einem Jahr begleitet das Filmteam Michael Guggenberger bei seinem persönlichen „Rennen zum Rennen“. An die Anfänge des Projekts erinnert sich Clara Schemmel gerne zurück: „Julia hat mir voller Begeisterung von Michaels Vorhaben erzählt und das Potenzial für einen Dokumentarfilm sofort erkannt. Ich fragte nur: Brauchst du noch eine Kamerafrau? Und eine Woche später fuhren wir bereits nach Frankreich für den ersten Drehblock.“

Was braucht es, um sich mehr als 200 Tage lang auf sich alleine gestellt den Herausforderungen der Ozeane unter teilweise extremen Umgebungsbedingungen zu stellen? Wie bereitet man sich mental auf ein solches Unterfangen vor, welche Ängste, Hoffnungen und Freuden begleiten Michael Guggenberger bei seinen Vorbereitungen auf und während des Rennens?

Wie der Mount Everest für Bergsteiger

„Dieser Film will zeigen, dass es Sinn macht, sich seinen Träumen hinzugeben, auch wenn der Weg dort hin anspruchsvoll und teilweise von Rückschlägen gezeichnet ist“, sagt die Haidgauerin zu den Beweggründen für das Projekt. Und sie zitiert Michael Guggenberger, der gesagt habe, das Golden Globe Race sei für Segler das, was der Mount Everest für Bergsteiger ist.

Es ist einfach das wildeste, das man machen kann.

Das Filmteam und der Protagonist seien während der Dreharbeiten immer näher zusammengerückt, erzählt Clara Schemmel. „Die Drehreisen ähnelten mehr einer Bandtour. Wir haben tagelang zusammen im Auto gesessen, uns Apartments geteilt, gemeinsam gekocht und uns auch bei privaten Anliegen gegenseitig unterstützt. Jetzt wo Michael losgefahren ist, können wir es kaum erwarten, seine Reise weiterzuverfolgen.“