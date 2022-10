Diese Haidgauerin hat eine Jahrhundert-Postkarte

Große und kleine, runde und eckige, bunte und schwarz-weiße: In der Sammlung von Doris Broszat finden sich alle Arten von Postkarten. Handgezählte 3346 Stück hat die Haidgauerin in ihrem Besitz, die älteste stammt aus dem Jahr 1900.

Drei Boxen voll mit Postkarten bewahrt die Haidgauerin zu Hause auf. (Foto: Steffen Lang)

Seit vielen Jahrzehnten sammelt die ganze Familie eifrig Postkarten. Zu ihrem 75. Geburtstag vor fast genau fünf Jahren, erhielt Doris Broszat die „Schätze“ ihrer Kinder und vereinte sie mit den eigenen. Viele Erinnerungen seien damit verknüpft, erzählt die alte Dame. Denn die meisten in ihrer Sammlung hat man sich innerhalb der reisefreudigen Familie selbst geschickt oder mitgebracht.

Jedes Jahr verreist

Schon zu DDR-Zeiten – die Familie wohnte damals in Köthen bei Halle/Saale – sei man viel unterwegs gewesen, erzählen Doris Broszat und ihre Tochter Dörte Holzhause. „Jedes Jahr sind wir verreist.“ Im eigenen Land beispielsweise an der Ostsee und im Vogtland oder in den sozialistischen Nachbarländern.

Ihre Eltern, erinnert sich Doris Broszat, waren sogar einmal auf einer Kreuzfahrt nach Kuba dabei. „Von dieser Reise habe ich habe leider keine Postkarten mehr in meiner Sammlung.“ Vermutlich seien die beim Umzug von Köthen nach Haidgau abhanden gekommen.

Von Tunesien bis Dänemark

„Nach der Wende waren wir viel in den Alpen unterwegs und fuhren zum Beispiel nach Tunesien, Italien, Kroatien und Dänemark.“ Von überall schickten und schicken die Broszats Postkarten an die Lieben zu Hause oder brachten sich selbst welche als Souvenirs mit.

Und so sind die meisten der 3346 Postkarten von Doris Broszat welche, die innerhalb des Familienkreises verschickt oder mitgebracht wurden. Einige stammen auch aus dem Nachlass eines Onkels, der Briefmarken gesammelt hat.

Erinnerungen werden wach

Doris Broszat verwahrt all ihre Postkarten in mehreren Boxen auf. Von Zeit zu Zeit schauen sie eine davon auch mal durch, erzählt sie, „und dann werden viele Erinnerungen wach, wenn eine dabei ist, die ich selbst einmal geschrieben habe“. Gezählt habe sie die Karten aber nie, sagt die 79-Jährige.

Die älteste Karte der Sammlung stammt aus dem Jahr 1900. (Foto: Steffen Lang)

Das passierte erst vor kurzem, nachdem Tochter Dörte in der Online-Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ einen Artikel über eine Weingartenerin gelesen hat, die 2500 Postkarten ihr Eigen nennt. „Da dachte ich mir, das schaffen wir aber locker“, erinnert sie sich. Ihre Tochter Lea Marie machte sich daraufhin mit Oma Doris ans Zählen. Und tatsächlich waren die 2500 aus dem Schussental am Ende um einiges übertroffen.

Karten aus Indien

Den weitesten Weg zurückgelegt haben eine ganze Reihe von Postkarten aus Indien, wo ein Enkel auf Dienstreise war – und natürlich an die Oma gedacht hat. Die älteste stammt aus dem Jahr 1900. Sie zeigt auf der Vorderseite eine „Mitternachtsphantasie auf dem Halleschen Marktplatz“, auf der Rückseite steht „Die deutsche Jahrhundert-Postkarte“ und „1900“. Adressiert ist sie an einen Robert Hoppe in Halle. Der scheint auch ein Sammler gewesen zu sein, schreibt „dein Freund X.“ doch: „Zur Bereicherung deiner Sammlung sende dir diese Karte.“

„Wir haben die Karten beim Zählen erst einmal nach ,schwarz-weiß’ und ,bunt’ sortiert“, erzählt Doris Broszat. Vielleicht, so überlegt sie, ordne sie sie demnächst einmal nach Ländern oder Alter.

Das Sammeln geht weiter

Sicher ist, dass es bei den 3346 Postkarten nicht mehr lange bleiben wird. Denn ihre Reisefreude hat Doris Broszat an die Kinder und Enkelkinder weitergegeben. Tochter Dörte wird beispielsweise im Dezember zu einer Kreuzfahrt aufbrechen. „Von jedem Ort, an dem wir anlegen, werden wir natürlich eine Karte mitnehmen“, sagt sie lachend. „Oma wäre sonst auch traurig.“