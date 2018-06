Diebstahlserie in Bad Wurzach geklärt

Die Polizei Bad Wurzach ermittelt gegen einen 23-jährigen Mann, der im dringenden Tatverdacht steht, in elf Fällen gestohlen zu haben. Dabei handelte es sich laut Polizeiangaben um Wohnungseinbrüche in den Monaten Juli und August diesen Jahres.

In einigen Fällen hatte sich laut Mitteilung der 23-jährige Asylbewerber sogar in Anwesenheit der Geschädigten in die Wohnungen geschlichen, und nahm das Risiko, entdeckt zu werden, offensichtlich auf sich. Ziel seiner Beute waren stets elektronische Geräte, vorwiegend Mobiltelefone, und Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3200 Euro. Teile der Beute konnten bei Durchsuchungen in der Flüchtlingsunterkunft gefunden und sichergestellt werden, so die Polizei.

Wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg auf Anfrage mitteilt, befindet sich der Täter auf freiem Fuß. Im Falle einer Verurteilung habe der 23-Jährige mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe zu rechnen. Der Strafrahmen für Einbrüche, bei denen sich der Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft, liege zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. In einem Fall warf der Täter ein Fenster mit einem Stein ein und verschaffte sich so Zutritt.

Der Täter zeigte sich laut Staatsanwaltschaft teilweise geständig, aber es spreche viel für die Täterschaft des 23-Jährigen in allen elf Fällen. Der aufenthaltsrechtliche Status spiele keine Rolle beim Ermittlungsverfahren oder bei der Anklage. Ein Asylbewerber werde wie jeder andere behandelt, das Verfahren laufe wie üblich ab. Die Staatsanwaltschaft rechnet damit, dass in wenigen Wochen Anklage erhoben wird.