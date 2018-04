Ein Unbekannter verschaffte sich zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, Zutritt zur Tiefgarage in der Achbergstraße. Dort stahl er an einem abgestellten Opel die Kunststoffab- deckung der Heckbeleuchtung. Bereits vor einem Monat ereignete sich in der Tiefgarage ein ähnlicher Vorfall. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 07564 / 2013.