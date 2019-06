Diebe zeigen Reue und bringen die türkische Flagge zurück

Die türkische Flagge, die in der Nacht zum vergangenen Donnerstag vor der Moschee in der Waldburgstraße von einem Unbekannten entwendet worden war, ist wieder zurückgebracht worden. Das berichtet am Montag die Polizei.

Die Flagge lag demnach bereits am späten Freitagnachmittag in einem Umschlag mit einem Entschuldigungsschreiben und einem Bargeldbetrag vor der Moschee.

Flagge weitgehend unbeschädigt

Der Brief sei in deutscher Sprache verfasst, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Weitere Einzelheiten, zum Beispiel ob der Brief handschriftlich verfasst worden ist und wie hoch der Geldbetrag war, seien „Täterwissen“ und könnten daher nicht bekannt gegeben werden, hieß es auf Nachfrage. Die Flagge sei, vermutlich durch das Abreißen vom Mast, am Saum aufgerissen, sonst aber unbeschädigt, so der Polizeisprecher.

Ein politischer Hintergrund der Straftat sei gemäß dem aktuellen Ermittlungsstand eher unwahrscheinlich. Fuat Karaismailoglu, Vorsitzender des Türkischen Kultur- und Bildungszentrums in Bad Wurzach, hatte am Freitag im Zusammenhang mit dem Fahnendiebstahl von „rechtsradikalem Mob“ gesprochen.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung äußerten sich am Montagnachmittag Karaismailoglu sowie Bilal Sezer als Vertreter des Kultur-, Bildungs- und Integrationsvereins (KBIV) an der Biberacher Straße und Tuncer Ayne von der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) an der Waldburgstraße zu dem Vorkommnis.

„Trifft die Menschen tief“

Sie erläutern darin, dass die Staatsfahne ein wichtiges Symbol für die türkischen Mitbürger sei, die ihre Wurzeln nicht vergessen hätten. Für sie und die „Bad Wurzacher Bürger mit türkischer Abstammung“ wehten sowohl türkische als auch deutsche Flagge vor der Moschee an der Waldburgstraße. „Eine der beiden abzureißen trifft die Menschen deshalb tief.“

Als „üblich“ bezeichnen es Karaismailoglu, Sezer und Ayne, das Abreißen der türkischen Flagge beim türkischen Konsulat zu melden. Dies war bei mehreren Kommentatoren in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass Du aus Bad Wurzach bist, wenn ...“ auf Unverständnis gestoßen. Ihre Vereine, so betonen die drei Unterzeichner, „haben großes Vertrauen in die Polizei“. Sie bitten aber auch um Verständnis, dass sie „besorgt“ seien, wenn „in der heutigen politischen Lage Übergriffe stattfinden“.

Sie seien aber „sehr traurig darüber, dass solche Ereignisse das gute Verhältnis stören könnten“. Negative Kommentare trügen nicht zu einem harmonischen Miteinander bei. Es habe aber auch „viele positive Rückmeldungen deutscher Mitbürger, denen ihre Wurzeln ebenfalls wichtig sind“, gegeben.

„Harmonisches Miteinander ist wichtig“

In ihrem Schreiben betonen Karaismailoglu, Sezer und Ayne, dass ihren Vereinen ein harmonisches Miteinander wichtig sei. Sie erinnern daran, dass während des Fastenmonats Ramadan, der an diesem Dienstag zu Ende ist, ihre deutschen Nachbarn zum sogenannten Fastenbrechen eingeladen worden sind. „Gemeinsam wurde gegessen, getrunken und gefeiert.“ Seit den 1960er-Jahren seien türkische Bürger ein fester Bestandteil der Bad Wurzacher Bevölkerung. „Jeder akzeptiert die Traditionen des anderen“, und es gebe Gemeinsamkeiten, „die die Menschen verbinden und Freundschaften entstehen ließen“.

„Wer sich kennt, kann sich verstehen“, heißt es in dem Schreiben am Ende. Daher lade das Türkische Kultur- und Bildungszentrum auch „ehemalige Lehrer und Journalisten herzlich ein, Unterricht zu geben oder Vorträge zu halten“. Den drei Vereinen seien Bildung, Wissen, Kommunikation und Austausch sehr wichtig. „Schließlich sind wir alle Wurzacher – und wenn wir uns gemeinsam unterstützen, sind wir stark.“

