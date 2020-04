Diebe stehlen Zigaretten aus Einkaufsmarkt

Am vergangenen Samstag, 25. April, ist das Polizeirevier in Leutkirch um 5.41 Uhr telefonisch darauf aufmerksam gemacht worden, dass an einem Einkaufsmarkt in der Leutkircher Straße in Bad Wurzach eine Fensterscheibe eingeschlagen und die Alarmanlage in Betrieb ist.

Bei der Durchsuchung des Einkaufsmarktes stellten die Beamten laut Bericht fest, dass es bislang unbekannte Einbrecher offensichtlich auf Zigaretten im Kassenbereich abgesehen hatten. Wie viele Zigaretten entwendet wurden, ist laut Polizei noch unklar. Sie bittet Zeugen, die eventuell Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.