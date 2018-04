Diebe fällen Baum und lassen ihn mitgehen

Unbekannte haben zwischen Montag, 9. April, und Montag, 16. April, in einem Waldstück im Gewann „Haslachholz“ eine von drei am Waldweg befindlichen Buchen gefällt und diese in Meterstücke zersägt. An den anderen beiden Buchenbäumen wurden laut Polizei die leicht zugänglichen Äste abgesägt und ein Großteil der zurechtgeschnittenen Äste und Stammteile entwendet. Die zurückgelassenen Meterstücke wurden am Waldwegrand vermutlich zur späteren Abholung bereitgelegt.

Hinweise zur Tat oder dem Holz nimmt die Polizei Bad Wurzach entgegen unter Telefon 07564 / 2013.