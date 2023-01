Eingebrochen sind bislang Unbekannte am Silvestertag in ein Wohnhaus in Bad Wurzach. Das berichtet die Polizei.

Zwischen 11.45 Uhr und 21.15 Uhr brachen die Täter in dem Gebäude in der Vorstadtstraße ein Fenster auf und gelangten durch dieses ins Innere. Sie durchwühlten mehrere Schränke und stahlen das gefundene Bargeld.