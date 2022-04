An zwei Lastwagen, die in Unterschwarzach in der Pfarrfeldstraße abgestellt waren, hat ein Dieb in der Nacht zum Dienstag den Tank geleert. Insgesamt rund 140 Liter schlauchte der Täter ab, teilt die Polizei mit. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.