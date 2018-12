„Die (un) heimlichen Dickmacher“ in Arnach

Die Laienspielgruppe des Fördervereins für Jugendausbildung des Musikvereins unter der Regie von Matthias Tapper bringt um den Jahreswechsel das Lustspiel in drei Akten „Die (un)heimlichen Dickmacher“ von Bernd Kietzke in der Turn- und Festhalle Arnach zur Aufführung.

Spieltermine sind am Mittwoch, 26., sowie am Sonntag, 30. Dezember, Mittwoch, 2., und Freitag, 4., sowie am Samstag, 5. Januar, jeweils um 20 Uhr. Am Sonntag, 30. Dezember und Samstag, 5. Janur gibt es jeweils um 14 Uhr zusätzlich Nachmittagsvorstellungen. Karten können bei Familie Gut unter Telefon 07564 / 3874, von 11 bis 13 und von 19 bis 20 Uhr vorbestellt werden.

Zum Inhalt des Stücks: Der Traum eines jeden Mannes ist eine Frau, die abnehmen will Nicht für Norbert und Karl, die ihre Gattinnen lieber etwas „griffiger“ mögen. Vor allem befürchten sie (zu recht), dass es künftig auch für sie gesündere Nahrung gibt. Also sabotieren die Ehemänner jegliche Aktivitäten der Frauen und kehren alles ins Gegenteil um. Zentrum der Angriffe ist das örtliche Fitness-Studio. Es entwickelt sich ein Sturm von Erpressung, Nötigung und Fälschung, der alle Beteiligten mit sich reißt.

Darauf, dass dabei gut gehütete Geheimnisse aufgedeckt werden, kann keine Rücksicht genommen werden. Ob bei derlei Treiben jemand Gewicht verliert?