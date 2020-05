Die Störche haben Nachwuchs

Es gibt zwischenzeitlich Klarheit über das Brutgeschehen der Weißstörche in Bad Wurzach, Ziegelbach und Dietmanns. Das berichtet der Bad Wurzacher Hobby-Ornithologe Ulrich Grösser.

Das Weißstorchpaar auf der Grundschule in Bad Wurzach hat zwei Junge, das in Ziegelbach sogar drei. Dabei sind die Küken in Bad Wurzach etwa eine Woche jünger. Die Störche in Dietmanns besetzen zwar ihren Horst, brüten aber dieses Jahr nicht.