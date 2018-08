Die schlimmste Flutkatastrophe seit mehr als 100 Jahren

Pater Cyril vom Bethany-Orden, zu dem die Seelsorgeeinheit Bad Wurzach langjährige Kontakte pflegt, ist Dekan in der Region Trivandrum, der Hauptstadt Keralas. Er weilt einige Tage in Bad Wurzach und berichtet am Mittwoch, 5. September, um 20 Uhr im katholischen Gemeindezentrum in Unterschwarzach über die derzeitige Situation in dieser Region, die von einer Flutkatastrophe betroffen ist. Wie die Seelsorgeeinheit weiter mitteilt, zeigt Pater Cyril Bilder und bittet um Spenden, die direkt vor Ort ankommen.

Laut Pressemitteilung reiste eine kleine Gruppe aus Unterschwarzach und der näheren Umgebung Ende 2017 nach Kerala in Indien und besuchte dort unter anderem auch viele Missionsstationen des Bethany-Ordens. Momentan ist das Land von der schlimmsten Flutkatastrophe seit mehr als 100 Jahren betroffen. Wie die Seelsorgeeinheit Bad Wurzach schreibt, fiel in den ersten 20 Tagen des August fast die dreifache Regenmenge als während der ganzen Monsun-Regenzeit (Juni bis September) üblich. Mehr als ein Viertel des Landes stand unter Wasser.

„Hunderte Menschen sind ertrunken, viele werden noch vermisst. Mehr als eine Million Menschen sind vor den gewaltigen Wassermassen geflohen, Tausende Häuser sind zerstört, Unzählige haben alles verloren“, so die Pressemitteilung. Es gebe mehr als 5500 Lager. Viele Schulen, Kirchen und Klöster dienten den zahlreichen Betroffenen als Notunterkunft. „Die vielen Menschen brauchen dringend Hilfe. Sie benötigen Essen, Kleidung, Medikamente und vieles mehr“, heißt es weiter. Um beispielsweise Krankheiten und Seuchen einzugrenzen und noch größere Schäden zu vermeiden, sei es notwendig, so schnell wie möglich die Gebäude von Schlamm und Schmutz zu reinigen. Dazu würden auch entsprechende Geräte und Reinigungsmittel benötigt. Pater Cyril bittet deshalb um Spenden für diese von dieser Flutkatastrophe betroffene Region.