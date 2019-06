Die Räuberbande des berühmten Schwarzen Veri trieb auch in Wurzach ihr Unwesen

Räuber trieben vor 200 Jahren ihr Unwesen in Oberschwaben. Wohl der bekannteste war Xaver Hohenleiter, der Schwarze Veri, der schließlich Mitte April 1819 gemeinsam mit Friedrich Klump, dem schönen Fritz, einem Mitglied seiner Bande, bei Königseggwald festgenommen und erst in Saulgau, dann in Biberach in Haft genommen wurde.

Den restlichen Mitgliedern seiner Bande gelang es, das Weite zu suchen und unter Führung von Anton Rosenberger, dem Schleiferstoni, eine neue Bande zu bilden. Der Schleiferstoni war der größte, stärkste und wohl auch intelligenteste von allen und damit das Haupt der Bande. Mit dabei war auch der jüngere Bruder des Schwarzen Veri, Ulrich Hohenleiter, genannt Urle. Er wird geschildert als schlank und hochgewachsen, ungemein behende, mit dunklen Augen und pechschwarzem Lockenhaar. Er wurde später beim Landgericht als einer der unermüdlichsten Räuber und Diebe, „stets zum Verbrechen aufgelegt“, bezeichnet.

Dazu hat Karl-August Mohr für die Schwäbische Zeitung den folgenden zeitgenössische Bericht aus „Der schwarze Veri und die letzten Räuberbanden Oberschwabens“ aus der Fürstlich zu Waldburg-Wolfegg’schen Bibliothek zusammengestellt:

Auf der Suche nach weiteren Gewehren machte „Urle“ Anfang Mai 1819 den Vorschlag, bei einem Goldschmied in Eintürnen, von dem er wusste, dass er Gewehre besaß, einzubrechen und dann nach Oberschwarzach weiterzuziehen, um Geld zu stehlen.

Zu später Stunde, in der Nacht vom 8./9. Mai, kam man bei dem in der Nähe des Waldes gelegenen Hause des Goldschmieds Meinrad Mohr zu Eintürnen an. Mit größter Vorsicht wurde zu Werk gegangen, da die Gauner wussten, dass der Goldschmied „sehr couragiert“ sei und mit Gewehren wohl umzugehen wisse. Seppl schlich sich zuerst ans Haus und kundschaftete, ob alles ruhig und richtig sei. Da sich nichts Verdächtiges zeigte, holte er die anderen herbei.

Hinten am Hause wurde sodann das Küchenfenster ausgehoben und nachdem die Küchentüre geöffnet war, traten die Diebe ein, nur Fidele und Bläse hielten mit ihren Stöcken vor dem Hause Wache. Im Keller fanden die Gauner nichts Brauchbares vor und gingen in die unverschlossene Wohnstube, wo sie sich eine Vogelflinte aneigneten, welche sofort von Rosenberger mit einer Kugel geladen wurde. Ferner nahm Urle einen Hirschfänger an sich und schnallte ihn um.

Plötzlich hörten sie Geräusch im Hause, (welches von den Kindern herrührte,) worauf die Räuber davonsprangen. Im nahen Walde beobachteten sie das Haus eine Zeit lang und als alles ruhig blieb, kehrten sie wieder zurück, da sie das Kästchen mit den Uhren und Silbersachen noch zu finden hofften. Sie drangen noch einmal in die Stube ein und durchsuchten dieselbe gründlich, ohne etwas von Wert zu finden.

Als sich oben in der Kammer wieder ein Geräusch vernehmen ließ, zogen die Gauner eiligst ab. Der Hausbesitzer war an dem Geräusch aufgewacht und sah vorne zum Fenster hinaus, da aber die Gauner durch die hintere Türe entsprangen, sah er niemand. Er stieg sodann in die Stube herab und entdeckte sofort den Einbruch. Den erlittenen Schaden taxierte er auf 24 Gulden 44 Kreuzer.

Die Vogelflinte erhielt anderentags bei der Teilung der Conder, der Hirschfänger wurde für Gemeingut der ganzen Bande erklärt, gewöhnlich aber von Urle getragen.

Nach vollbrachtem Einbruch liefen die Gauner ohne Unterbrechung die ganze Nacht durch das Wurzacher Ried nach dem Dorfe Oberschwarzbach, Oberamts Waldsee. In der Frühe des 9. Mai, eines Sonntags, kamen sie in die Nähe des eine viertel Stunde vom Dorf entfernt gelegenen Hofes des Bauern Alois Maucher.

Sie warteten im nahen Walde die Zeit ab, bis der Vormittagsgottesdienst begonnen hatte, um alsdann von dem gewöhnlich allein im Hause befindlichen Weibe das Geld zu erpressen. Hierbei war verabredet, zunächst nur durch Drohungen Geld zu verlangen, und erst wenn diese nicht zum Zweck führen, „mit der Hand einige Schläge zu geben“.

Weitere Einbrüche erfolgten in den nächsten Tagen in Dietrichsholz, Grimmenstein, Neckenfurt und Grund. Erbeutet wurden hauptsächlich Lebensmittel und Hausrat, seltener Geld oder Waffen. Auch in der Folge wurden zahlreiche Einbrüche in der Region verübt, bis die Bande am 28./29. Mai festgenommen werden konnte und ebenfalls in Biberach inhaftiert wurde.

Das Ende des Schwarzen Veri: vom Blitz erschlagen

Die meisten erhielten lange Zuchthausstrafen oder starben vor der Verurteilung in der Haft. Spektakulär war bekannterweise das Ende des Schwarzen Veri : Er wurde im Juli 1819 angekettet im Ehinger Turm vom Blitz erschlagen.

Wie kam es gerade vor 200 Jahren zur Bildung mehrerer Räuberbanden in Oberschwaben? Zu den gesellschaftlichen Umbrüchen (Säkularisation und Meditatisierung) und Folgen der Kriege in der napoleonischen Ära zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam im Jahr 1816 eine Klimakatastrophe hinzu: Bedingt durch einen Vulkanausbruch in Indonesien 1815 schien kaum die Sonne, es gab fast nichts zu ernten. Deutliche Preisanstiege und ein Hungerjahr bis zur Ernte 1817 waren die Folge.

Oberschwaben bot ein geeignetes Terrain

Die Zahl der Landstreicher und Gauner wuchs, wer arm war, hatte wenig oder keine Chance. Die Topographie Oberschwabens mit vielen Einzelgehöften und Wohnplätzen, verbunden mit der Möglichkeit des Grenzwechsels ins badische oder hohenzollerische , bot ein sehr geeignetes Terrain. Aber oft wurden arme Bauern überfallen, teils unter Anwendung von roher Gewalt: Mit Räuberromantik hatte das Ganze nichts zu tun.