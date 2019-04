Die Ostergeschichte einmal kindgerecht

Die evangelische Kirchengemeinde Bad Wurzach hat ihre „kleinen“ Konfirmanden verabschiedet. In fünf Jahren werden die Drittklässler den zweiten Teil des Konfirmationsunterrichts bestreiten, um dann endgültig konfirmiert zu werden.

Nach einem Gemeindefrühstück mit opulentem Buffet wurde es am Ostermontag für die sogenannten kleinen Konfirmanden ernst. Nachdem sie seit Oktober vergangenen Jahres den ersten Teil ihres Konfirmationsunterrichts mit viel Freude absolviert hatten, gestalteten sie unter Leitung der beiden Prädikantinnen Astrid Greshake und Christine Silla-Kiefer einen wunderschönen Gottesdienst, in dem sie die Ereignisse der Ostergeschichte – beginnend mit dem Palmsonntag – in einer Sprache wiedergaben, die auch für die Kleinsten der Gottesdienstbesucher verständlich war

Und auch die so zahlreich erschienenen Erwachsenen, dass mehr Tische und Stühle herangeschafft werden mussten, profitierten von dieser kindgerechten Darstellung. Am Ende des Gottesdiensts kam für Greshake der „traurige Moment des Abschieds“ – hatte doch die Arbeit mit den interessierten und aufgeschlossenen Kindern viel Freude bereitet. Die Konfirmanden erhielten ihre mehr als verdienten Urkunden sowie ein kleines Abschiedsgeschenk – und von den Anwesenden viel Applaus.

Die kleinen Konfirmanden waren: Lisa-Marie Burbrich, Johanna Eisleb, Katharina Graf, David Leppert, Katharina Lorinser, Vitus Vogt und Kim Weber.