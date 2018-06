Die Oma hat sie für die Harfe begeistert

Klavier und Harfe erklingen am Sonntag, 1. Juli, beim traditionellen Jahreskonzert von Valerij Petasch. Es beginnt um 19 Uhr im Barocktreppenhaus des Bad Wurzacher Schlosses.

Konzertkarten zum Preis von 15 Euro gibt es nur an der Abendkasse; Schüler und Studenten haben freien Eintritt!

Der Konzertpianist wird in diesem Jahr von Christina Kurz an der Harfe begleitet. Sie studierte am Mozarteum Salzburg und am Landeskonservatorium Feldkirch, wo sie ihr künstlerisches Diplom mit Auszeichnung ablegte und den Master of Art an der Musik-Akademie Basel verliehen bekam. Professionelle Erfahrung im Orchester sammelte sie im Berner-und Baseler Symphonieorchester. Derzeit ist sie am Symphonieorchester Aachen engagiert.

Mit der 28-jährigen Musikerin aus Illertissen hat sich SZ-Redakteur Steffen Lang unterhalten.

Frau Kurz, Harfe ist ein eher selten gehörtes Instrument. Wie kamen Sie zu diesem Instrument und was fasziniert Sie daran?

Nachdem meine Großmutter mich durch das Fernsehen auf die Harfe aufmerksam gemacht hatte, war ich nicht mehr zu bremsen und einfach total begeistert von diesem Instrument. Das hält bis heute an. Die mögliche Klangvielfalt und die frei schwingenden Saiten haben für mich etwas ganz Besonderes. Die Harfe ist solistisch, kammermusikalisch und im Orchester vielfältig einsetzbar. In Orchesterkompositionen wird die Harfe zum Beispiel meist an den schönsten Stellen eingesetzt und bringt eine ganz neue Klangfarbe in den Orchesterklang. Immer wieder würde ich mich für dieses Instrument entscheiden.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Valerij Petasch?

Martha Wild bekam meinen Kontakt von Josef Fleschhut, den ich kennen und sehr mögen gelernt hatte. Er hörte mich einige Male Harfe spielen. Zum Beispiel bei meiner Diplomprüfung in Feldkirch, wo er extra zum Zuhören kam und mir damit solch eine große Freude machte. Kennengelernt hatte ich ihn durch meinen Großvater Michael Pickl, der im Gymnasium ein Schulfreund von Josef war. So entstand dann schließlich der Kontakt zu Valerij Petasch.

Welche Werke werden Sie und Valerij Petasch am Sonntag spielen?

Wir werden Werke für Klavier Solo, Harfe Solo und einige Duos in komprimierter Fassung für Harfe und Klavier spielen, da sie ursprünglich für Streichquartett oder Streichorchester geschrieben wurde. Zu den Komponisten zählen Domenico Scarlatti, Georg Friedrich Händel, Georg Christoph Wagenseil, Claude Debussy.

Welche Musikrichtung hören Sie privat am liebsten?

Am liebsten höre ich Beatles, Queen, Cranberrries. Nicht gerade allzu klassisch, oder?

Harfe zählt nicht zu den handlichsten Instrumenten. Was fahren Sie denn für ein Auto, um eine Harfe zu transportieren?

Ein Kombi muss da schon sein, wenn es noch ein Beifahrer sein soll. Alle Rücksitze umklappen und dann rein mit der Harfe. Es gibt einen speziellen Harfentransportwagen, mit dem man Treppen gehen kann und kürzere Distanzen zurücklegen kann. Tragen geht nur zu zweit. Zumindest für uns Frauen.