Die Musikkapelle Seibranz setzt Maßstäbe

Die Musikkapelle Seibranz hat am Neujahrsabend ihr Jahreskonzert gegeben. Das Programm war gespickt mit anspruchsvollen, abwechslungsreichen Liedfolgen und hochklassigen Soloparts der einzelnen Register.

Für die Eröffnung wählte der musikalische Leiter, Josef Dreher, ein Werk der klassischen Musik. Der zweite Satz aus „Largo“ in e-moll von Antonin Dvoràk war ein verhältnismäßig sanftes Intro in einen spannenden und fesselnden Konzertabend, denn unmittelbar darauf folgte „Sbandiamo“: Schwungvoll und fröhlich verbreiteten die Musiker italienische Stimmung in der Turnhalle in Seibranz.

Wie Piraten auf hoher See

Für ihre Ankündigung des nächsten Stücks, hatte Moderatorin Theresa Hierlemann eine Piratenflagge mitgebracht. „Jolly Roger“ von Armin Kofler beschreibt die Geschichte von Piraten auf hoher See. Zu Beginn gleitet das Schiff gleichmäßig über das ruhige Meer, bis der Feind in Sichtweite kommt und die Seemänner ihre Flagge hissen, um in einer wilden Schlacht den begehrten Schatz zu erkämpfen. Der Dirigent und seine Musiker setzten diese Geschichte musikalisch perfekt in Szene. Feine, pointierte Akzente des Schlagwerks, abrupte Tempiwechsel und eine unheilverkündende, aufbrausende Tonalität nahmen die Zuhörer auf diese abenteuerliche Reise mit.

Nach einer kurzen Pause begannen die Seibranzer mit der hinreißenden „Mary Poppins“, dem fliegenden Kindermädchen aus Australien, den zweiten Konzertteil. Klaus Wachter, stellvertretender Blasmusikverbandsvorsitzender, ehrte im Anschluss langjährige Mitglieder der Musikkapelle Seibranz. In seiner humorvollen Art, suchte er nach Rekorden in der Bad Wurzacher Teilgemeinde und kam zu dem Schluss: „Seibranz hat vermutlich den höchsten Karthäuserkonsum in der ganzen Republik.“

Harmonische Register

Mit einer präsenten Souveränität dirigierte Josef Breher ein tolles Konzert. Harmonisch abgestimmte Register wechselten sich mit Solopassagen ab. Bei „Children of Sanchez“ waren die Schlagzeuger und Tanja Gregg an der Trompete gefordert, bevor in „Farmers Tuba“ Gottfried Merk seinen großen Soloauftritt hatte. Es war beinahe unglaublich, welche Töne er diesem monströsen Instrument entlockte. Die Zuhörer würdigten diese großartige Leistung mit der Bitte um eine Zugabe. Bei „Latino mallets“, einem bunten Potpourri südamerikanischer Melodien, zeigte dann der Jüngste im Schlagwerk, Elia Angele, sein ganzes Können am Xylophon. Er ließ die Schlägel förmlich über die Hölzer fliegen. Selbstredend, dass auch der 13-Jährige eine Zugabe spielte.

So ruhig wie der Abend begann, so romantisch endete er. Mit „She“, einem Chanson von Charles Aznavour, klang der offizielle Konzertabend aus. Mit dem Zugabenmarsch „Vivat Athesis“ und dem Schlaflied „Guten Abend, gut Nacht“, verabschiedeten sich die Seibranzer von ihrem begeisterten Publikum.