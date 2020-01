Die Mir Wurzacher zum Haushalt 2020

Die Haushaltsrede von Michael Thum, Fraktionssprecher der Mir Wurzacher.

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Scherer, sehr geehrter Herr Kunz, sehr geehrte Damen und Herren,

der Haushalt 2020 hat einiges mit seinen Vorläufern aus den vergangenen Jahren gemeinsam. Er ist solide und in seinen finanzplanerischen Entscheidungen, wie wir denken, nachhaltig und damit zukunftsfähig.

Es ist Ihnen in diesem Haushalt gelungen, alles Notwendige zu finanzieren und trotzdem, auch aufgrund der Senkung der Kreisumlage durch den Kreistag, zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu kommen.

Besonders glücklich sind wir darüber, dass dieser Haushalt, trotz des engen finanziellen Spielraums der Stadt Bad Wurzach, zum wiederholten Male dazu beiträgt unsere Gesamtverschuldung zu senken. Die Verringerung der Verschuldung betrachten wir als wichtiges strategisches Ziel einer vorausschauenden Finanzplanung und wir freuen uns mit dem Haushalt 2020 erneut in diese Richtung gehen zu können.

Eine Haushaltsplanung trifft auf knallharte Realitäten und soll doch die unlösbare Aufgabe erfüllen, allen Wünschen und Vorstellungen gerecht zu werden. An der dezentralen Struktur unserer Gesamtgemeinde mit der Kernstadt und den Ortsteilen kommt dies in besonderer Weise immer wieder zum Vorschein. Hier ist es wichtig das gesamte Ganze im Blick zu behalten und vorrangig die Pflicht vor der Kür zu erfüllen.

Wir sind der Meinung, dass uns das in der Vergangenheit sehr gut gelungen ist und auch in Zukunft gelingen wird, wenn wir zusammenhalten und miteinander am großen Ganzen arbeiten. Auch wenn das Ein oder Andere zunächst mal aufgeschoben, aber nicht aufgehoben werden muss.

Als einen wichtigen Baustein dieses Unterfangens möchten wir die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes nennen. Die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes in den letzten Jahren hat aufgezeigt, wie es gelingen kann, nach und nach diese Pflichtaufgabe in jedem Teilort zukunftsfähig auszugestalten und damit das ehrenamtliche Engagement in jeder Ortschaft tatkräftig und nachhaltig zu stärken. Besonderer Dank gilt dabei allen ehrenamtlichen und auch hauptamtlich engagierten Mitbürgern, die uns dieses durch ihren Einsatz, ihren Verstand und oft genug auch durch ihre Geduld ermöglicht haben.

Die Gesamtübersicht über die Entwicklung der Zahlen des Haushaltsjahres 2020 wurde von unserem Kämmerer Herrn Kunz, in gewohnt guter Art und Weise, sehr detailliert dargestellt.

Ich möchte mich im Folgenden auf die aus unserer Sicht wesentlichen Schwerpunkte des Finanzhaushalts konzentrieren.

Die großen Investitionen für das laufende Jahr sind Maßnahmen, die entweder bereits angelaufen sind oder die auf Grund langfristiger Vorausplanungen nun angegangen bzw. planungswirksam werden.

An erster Stelle der Hallenbad Ersatzbau, der mit etwas Verzug ins neue Jahr startet aber hoffentlich, - hoffentlich bis Jahresende eröffnen kann und die Baukosten einhalten wird. Zusammen mit dem neu verpachteten Kurhaus, dem Naturschutzzentrum, dem schönen Kulturzentrum Maria Rosengarten mit Klosterplatz, der St. Verena Kirche und der umliegenden bestehenden Gastronomie, kann hier ein attraktives Erlebnisareal mitten in unserer Stadt Wirklichkeit werden.

Dann die Fertigstellung der Sanierung des Stadtbauamtes, die längst überfällig war und für die Mitarbeiter ein neues und modernes Arbeitsklima in historischen Gemäuern mit sich bringen wird.

Das in Angriff nehmen der Sanierung der Hotelzimmer mit dem Empfang und dem Restaurantbereich, welche für die Zukunft des Kurbetriebs aus unserer Sicht notwendig ist und die auch bei jedem anderen privatwirtschaftlich geführten Unternehmen anstehen würde. Hier gilt unsere Hoffnung einer Zukunft mit zumindest leicht schwarz angehauchten Ergebniszahlen.

An dieser Stelle möchten wir Herrn Beck für seine neue Aufgabe ab dem ersten März hier und heute schon alles Gute wünschen. Auf dass es ihm gelingt, den Betrieb in eine wirtschaftlich bessere Zukunft zu führen.

Ausgaben für neuen Grunderwerb für mehr als 1,5 Mio. Euro sind im Haushalt wiederum, wie in den Vorjahren, eingestellt um dem Erwerb von Bauplätzen und Erschließungsmaßnahmen gerecht werden zu können. Dies ist insofern von höchster Bedeutung, weil wir in den nächsten Monaten und Jahren endlich an die wichtige Aufgabe herangehen müssen, auch in Bad Wurzach sozial geförderten Wohnraum, über das gesamte Gemeindegebiet verteilt, herzustellen. Das Ziel einer kommunalen Wohnungspolitik sollte sein, dass Wohnraum für alle Bürger verfügbar ist.

Dass es im vergangenen Jahr gelungen ist, die Eigenständigkeit unserer städtischen Musikschule zu erhalten, begrüßen wir unbedingt. Wir denken, dass eine eigene Institution ihr Angebot wesentlich konkreter auf die blühende Musiklandschaft unserer, vom Vereinsengagement getragenen, Großgemeinde abstimmen kann. Besonders freut uns, dass es gelungen ist, als Nachfolgerin für unseren hochgeschätzten und verdienten Musikdirektor Herrn Hans Herle, mit Frau Petra Springer eine kompetente, motivierte und mitreißende Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben.

Die Ausgaben für Musikschule, Bibliothek, VHS und Kulturpflege wie z.B. dem Heiligen Blutfreitag sind überaus notwendig für Bad Wurzach. Aus unserer Sicht handelt es sich um zukunftssichernde Ausgaben, die nicht zwangsweise über Gebühren eins zu eins wieder einzuholen sind, sondern der Attraktivität der Stadt dienen.

Eine ganz andere Dimension hat die Mammutaufgabe der Bereitstellung der Kinderbetreuung, eingeschlossen Kleinkindbetreuung und Ganztagesbetreuung. Neben notwendigen Baumaßnahmen und dann auch anstehenden höheren Unterhaltskosten, wird die Aufgabe darin bestehen, das notwendige Personal zu gewinnen und die benötigten Stellen besetzen zu können. Deshalb wird es wichtig sein für Erzieherinnen und Erzieher als Arbeitgeber und Stadt attraktiv zu sein.

Selbst wenn es gelingt das notwendige Personal zu gewinnen, ist jetzt schon absehbar, dass nicht jedes Angebot überall in vollem Umfang realisiert werden kann. Auch hier werden wir auf ein verständnisvolles Miteinander und Füreinander angewiesen sein. Lassen Sie uns hier die Weichen jetzt schon stellen um das große Ganze im Auge behalten zu können. Bildung ist das wertvollste Gut, das wir unseren Kindern mitgeben können. Die zentrale Aufgabe der Kommunen ist es, eine zukunftsfähige Infrastruktur und Sachmittelbereitstellung zu gewährleisten. Das wird uns sehr viel abverlangen, muss uns aber die größten Anstrengungen wert sein.

Als weitere positive Investition in diese Richtung kann die Besetzung der Stelle des Jugendbeauftragten gesehen werden. Diese geht einher mit bereits geplanten und anstehenden Jugendarbeitsprozessen wie beispielsweise der Videobefragung von Jugendlichen aus allen Ortschaften und dem Jugendhearing. Herrn Brandstetter viel Kraft und Erfolg bei seiner Aufgabe die Jugendlichen zu begleiten.

Beim Haushalt für Technik und Umwelt möchten wir zunächst auf die laufende Baumaßnahme Bauamt eingehen. Das Stadtbauamt wurde vor Jahrzehnten zuletzt ’überarbeitet’. Wer ein eigenes Haus hat oder auch in einer Mietwohnung wohnt, der weiß, dass spätestens nach 15 Jahren Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Zudem verändern sich die Standards im Laufe der Zeit wie beispielsweise der Brandschutz, die Klimatisierung von Räumen, die Energieeinsparung und die Digitalisierung der Arbeitswelt.

Auch der Umbau und die Instandsetzung des Bauhofs für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort ist keine Kür, sondern Pflichtaufgabe, um dort anständige und passende Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wir begrüßen das Bestreben der Stadt ihre Verwaltungs- und Betriebsgebäude auf einen modernen Stand zu bringen und das sowohl in den Ortschaften als auch in der Kernstadt.

Als Großprojekt in den Ortschaften freuen wir uns nach Unterschwarzach auf die Dorfentwicklung in Seibranz. Auch hier steht die Einbeziehung der Bürgerschaft im Mittelpunkt.

Wir stehen hinter dem Engagement unserer Stadt beim Breitbandausbau um den Anschluss der Betriebe und Einwohner im gesamten Gemeindegebiet voranzubringen.

Das Thema Klima dürfen wir nicht als Modetrend ansehen. Wir müssen Weichen stellen und uns Gedanken machen wie wir uns verbessern können und für die Zukunft verantwortlich handeln. Bei der Planung von neuen Baugebieten ist zu überlegen wie Nachhaltigkeit intelligent umgesetzt werden kann, z.B. durch Photovoltaik oder Solarenergie.

Ein sicher heikles Thema, die Windkraft, dürfen wir nicht von vornherein als bloße Belastung abtun. Die Umwelt muss es uns wert sein, Lösungen und Standorte zu finden. Bei sicherlich steigendem Stromverbrauch muss das Hauptaugenmerk auf regenerativen Energien liegen. Hier sehen wir Bedarf und Spielraum bei kommunalen Planungen.

Mit dem Appell weiter sparsam zu Haushalten möchten wir unsere Rede schließen.

Wir danken der Verwaltung, allen voran Herrn Kunz und seinem Team in der Kämmerei für den gut vorbereiteten Haushaltsentwurf. Für die gute Zusammenarbeit in den Sitzungen danken wir Ihnen, Frau Bürgermeisterin Scherer und Ihnen, Herr Tapper, für die jeweils sehr gute Vorbereitung der Sitzungen. Sowie allen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat.

Um aber doch mit etwas Heiterem, wenn auch nicht ganz ernst Gemeintem zu enden, möchte ich Gernot Hassknecht, bekannt aus der Wochen Show, zitieren, über das ich kürzlich gestolpert bin. Er sagte: „Ich habe großen Respekt vor Leuten, die sich in einer Demokratie engagieren, doch wirklich! Demokratie ist verdammt langweilig und anstrengend. Diskutieren, Kompromisse eingehen, gemeinsame Lösungen finden. Ich könnte das nicht. Nach 5 Minuten Diskussion in irgendeinem Ortsverband, irgendeiner Partei oder Gruppierung wäre ich drogensüchtig und gewalttätig. Und deshalb habe ich großen Respekt vor Leuten, die sich das freiwillig antun.“

In diesem Sinne möchte ich mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und bei der Verwaltung für das gute miteinander Schaffa, Kämpfa und Lacha bedanken.