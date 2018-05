Pizza margherita, Pizza funghi oder prosciutto. Das dürften die beliebtesten Pizzen in Deutschland sein. Dass es nicht immer Käse, Tomatensoße, Pilze und Schinken sein muss, beweist immer wieder der Bad Wurzacher Pizzabäcker Marco Bucco, Inhaber der Osteria Veneta im ehemaligen Spital.

Seit November 2016 bietet er in den Wintermonaten in unregelmäßigen Abständen Degustazione-Abende an, also Probierabende. Fünf Pizzen bilden ein Menü, das sich idealerweise vier Personen teilen. So bekommt jeder von jeder Pizza ein großes Stück ab.

Die servierten Pizzen sind natürlich keine gewöhnlichen. Ganz im Gegenteil. Zuletzt gab es zum Beispiel Pizza mit Spirulina-Algenteig, belegt unter anderem mit mariniertem Krebsfleisch und gegrillter Zucchini. Und zum Abschluss eine Dessertpizza aus süßem Kakaopizzateig mit Bio-Aprikosenmarmelade und Zartbitterschokolade.

Seit November 2016 gibt es die Degustazione in der Osteria. „Ich wollte zeigen, wie groß die Vielfalt bei der Pizza ist“, erläutert Marco Bucco seine Motivation abseits des sicherlich auch vorhandenen geschäftlichen Interesses. „Die Lust am Experimentieren ist natürlich auch da“, sagt er lachend. „Die habe ich vom Eiscafé in die Osteria mitgenommen.“ Marco Buccos Vater Aldo ist seit vielen Jahren Inhaber der Bad Wurzacher Eisdiele, deren immer wieder neuen Eiskreationen in der Riedstadt sehr beliebt sind.

Die Pizzarezepte, die zur Degustazione in der Osteria serviert werden, stammen von Marco Bucco selbst. Viel müsse er zuvor ausprobieren, bis sie „backbar“ ist. „Ich ziehe den Teig mit der Hand, weshalb er eine gewisse Konsistenz haben muss“, gibt er ein Beispiel. Gerne verwendet er als Grundzutat dafür Mehl aus der Stelzenmühle in Eggmannsried. Das werde auch schon mal speziell für ihn hergestellt, verrät der Pizzabäcker.

Beim Belag greift Bucco gerne zu Zutaten aus seiner Heimat, der nordostitalienischen Region Venetien oder zu Außergewöhnlichem wie Schwertfisch, Krebsfleisch oder Entenspeck. Inspririeren lässt er sich ebenfalls von seiner Heimat. „Algenteig war in Italien zum Beispiel vor zwei Jahren groß in Mode“, berichtet er. Dort sind auch in Deutschland eher selten zu findende Dessertpizzen sehr beliebt.

Der etwas andere Pizzaabend kommt gut an bei den Bad Wurzachern. an – bald soll es auch einen entsprechenden Nudelabend geben. Zum jüngsten Degustazione freute sich Marco Bucco über vollbesetzte Tische – und angetane Gäste. „So richtig daneben gelegen habe ich noch nie mit einer Kreation“, sagt er. Aber natürlich komme nicht alles bei jedem gleichermaßen gut an.

Frauen, so hat er beobachtet, lieben eher Variationen mit Algen- oder Vollkornteig. „Männer mögen meist das Klassische, das Deftige.“ Bei einem seien sich die Geschlechter aber einig, erzählt er lachend: „Die Dessertpizza kommt bei allen gut an.“

Die Pizza ist seit Ende vergangenen Jahres immaterielles Weltkulturerbe der Unesco. Genauer gesagt die „Kunst des neapolitanischen Pizzabäckers“.