Die letzten Kriegswochen in Bad Wurzach

April 1945 – jeder wusste, dass der Krieg verloren war, aber man durfte es nicht laut sagen. Sicher war, dass die Front jeden Tag näher kam und jeder Tag, den der Krieg länger dauerte, unzählige Menschenleben kostete. Es war nur eine Frage der Zeit, bis alliierte Truppen auch in unserer bislang relativ sicheren Region stehen würden.

Es gab kaum verlässliche Informationen, da die Zeitung fast nur offizielle Durchhalteparolen veröffentlichte. So erschien die letzte Ausgabe der Donau-Bodensee-Zeitung vom Samstag, 21. April 1945, zum Beispiel mit Artikeln wie „Mit äußerster Erbitterung gegen den Sowjetsturm“ oder einem Bericht über die Schlacht auf dem Lechfeld, 955, mit einem Zitat Ottos des Großen: „Lieber ruhmvoll sterben, als in der Knechtschaft leben.“

Bereits Anfang März war eine kurze Schulung zur Bedienung von Panzerfäusten veröffentlicht worden mit der Ermunterung: „Sei mutig und unerschrocken, wenn Feindpanzer nahen, auch der stärkste Panzer ist durch die Panzerfaust mit dem ersten Schuß zu erledigen.“

Auch in Wurzach war der Krieg immer stärker zu spüren, nicht nur durch die sich häufenden Gefallenenmeldungen und die Bombengeschwader, die Wurzach vor allem nachts im Anflug auf größere Städte überquerten, sondern auch in der direkten Bedrohung durch Tiefflieger, denen bei einem Angriff auf die Bahnlinie bei Rossberg auch ein Wurzacher zum Opfer fiel.

Die Menschen in Wurzach, die dem Kriegsende mit großen Befürchtungen entgegensahen, waren nicht nur die etwa 2000 Einheimischen, sondern über 900 Evakuierte, vor allem aus dem Essener Raum, und knapp 50 Kinder, die von ihren Familien, zum Beispiel aus Stuttgart, zu Verwandten im sichereren Oberland verschickt worden waren.

Daneben gab es aber viele unfreiwillige Bewohner der Stadt, die auf ihre Befreiung warteten. Im Wurzacher Schloss waren seit Ende 1942 über 600 deportierte Zivilisten von der Kanalinsel Jersey interniert, dazu kamen 72 jüdische Häftline aus Bergen-Belsen, die nach einem für sie gescheiterten Austausch zu ihrem großen Glück nicht in die Hölle des Konzentrationslagers zurückgeschickt, sondern in das Internierungslager Wurzach verlegt worden waren.

Im Barackenlager im Schlosspark war neben den Schutzpolizisten, die das Lager bewachten, ein Wehrertüchtigungslager der Hitlerjugend, in dem alle drei Wochen mehrere Dutzend Hitlerbuben aus ganz Württemberg auf den letzten Verteidigungskampf vorbereitet wurden. Und über die ganze Gemeinde verstreut gab es immer noch viele Kriegsgefangene und vor allem polnische und russische Zwangsarbeiter.

Für die Stadt Wurzach alleine waren bei Kriegsende über 130 Fremdarbeiter registriert, für Truschwende, Wiesen und Gospoldshofen 175 Personen. Zwei polnische Zwangsarbeiter, deren Leichen man einige Wochen später im Ried fand, wurden in den letzten Kriegstagen unter ungeklärten Umständen erschossen.

In den letzten Apriltagen beobachteten die Wurzacher viele unterschiedliche Gruppierungen, die durch die Stadt kamen. Einer der britischen Internierten kommentierte den Zustand der durchmarschierenden deutschen Truppeneinheiten, die er vom Schloss aus beobachtete: „Wenn diese Soldaten typisch für die deutschen Truppen auf dem Rückzug sind,dann ist Deutschland in der Tat eine geschlagene Nation.“

Besonders erschreckend für die Wurzacher Bevölkerung, die bis dahin kaum direkte Zeugen der Grausamkeit des NS-Regimes geworden war, war der Durchzug der abgemagerten und erschöpften Häftlinge, die aus den Lagern des Unternehmens „Wüste“ auf der Westalb, vor allem Schömberg, auf einen Todesmarsch durch Oberschwaben getrieben wurden. Auch auf Wurzacher Gemeindegebiet fanden dabei noch Gefangene den Tod, es gelang aber auch einer Reihe von Häftlingen die Flucht. Eine Gruppe von sieben Männern verdankte ihr Überleben mutigen Ziegelbachern, die sie versteckten, obwohl sie damit selbst ihr Leben riskierten.

Besucher ganz anderer Art fanden sich ab 22. April in den leerstehenden Baracken im Schlosspark und auf dem Gottesberg ein. Ein Teil der württembergischen Gauleitung, der auf der Flucht vor den feindlichen Truppen war, quartierte sich vorübergehend auch in Wurzach ein. Der Gauführungsstab für den Volkssturm nächtigte auf dem Gottesberg, Ministerpräsident Mergenthaler hielt sich in Witzmanns auf. Obwohl sie auf der Flucht waren, verbreiteten sie immer noch Angst und Schrecken, indem sie androhten, alle zu erschießen, die sich nicht an den Erlass des Reichsführers SS zur bedingungslosen Verteidigung hielten. Gauleiter Wilhelm Murr, nachdem (noch) die Herrenstraße benannt war, hatte in seiner Funktion als Reichsverteidigungskommissar am 13. April erklären lassen: „Ich mache mit allem Ernst darauf aufmerksam, daß jeder Versuch die Schließung einer Panzersperre zu behindern oder geschlossene Panzersperren wieder zu öffnen, auf der Stelle mit dem Tode bestraft wird, Ebenso wird mit dem Tode bestraft, wer weiße Fahnen zeigt. Die Familien der Schuldigen haben außerdem noch drakonische Strafen zu erwarten.“

Genau vor dieser Entscheidung stand man wie überall auch in Wurzach. Wie angeordnet waren auch an den Ortseingängen von Wurzach Panzersperren errichtet worden – Balken, die senkrecht in den Boden eingegraben und durch querliegende Balken verstärkt worden waren. Es war jedem klar, dass die Panzersperren für die feindlichen Truppen das Signal waren, dass der Ort sich nicht kampflos ergeben würde. Aber die vorzeitige Entfernung der Sperren war lebensgefährlich, wie sich im nahen Leutkirch zeigte.

In diesen letzten Apriltagen flüchteten sich besonders ängstliche Wurzacher in den Keller des Gottesberges, der als Luftschutzraum ausgewiesen worden war. Auch die Patres bereiteten sich auf das Schlimmste vor und verpackten die Blutreliquie und die wertvolle Monstranz in einem Zinkblechkasten, den sie vergruben. Auch wenn der Volkssturm im vorderen Schlosshof noch eifrig exerzierte, so war doch klar, dass die alte Ordnung in der Auflösung begriffen war. Die am Bahnhof eingelagerten Vorräte an Werkzeugen und Fleischkonserven wurden geplündert, ebenso die nach dem Abzug des Ausbildungspersonals des Wehrertüchtigungslagers leerstehende Baracke. Akten der Stadt und vor allem der Partei wurden verbrannt, auch die Listen der örtlichen NSDAP-Mitglieder (die der Ortsgruppenleiter Rottler aber später auf Anordnung der französischen Besatzungsbehörde wieder neu erstellen musste).

Am 23. April wurde Biberach von französischen Truppen besetzt und danach war es nur noch eine Frage von wenigen Tagen, wann und unter welchen Umständen in Wurzach die ersten Panzer einrollen würden.