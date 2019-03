Die leeren Geldbeutel sind nun gewaschen

Zur traditionellen Geldbeutelwäsche haben sich am Aschermittwoch um 11.11 Uhr zahlreiche (Ex-)Narren getroffen.

Weil der Brunnen derzeit noch nicht in Betrieb ist, wurden dafür zwei Eimer voll Wasser mitgebracht. Verbunden ist mit dem seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bekannten Aschermittwochsbrauch die Hoffnung, dass die frisch gewaschenen Geldbeutel sich bis zum Beginn der nächsten Fasnet wieder füllen mögen.

Die beginnt in Bad Wurzach wieder am 11.11., um nach dem Dreikönigstag richtig Fahrt aufzunehmen. 2020 wird es eine fast so lange Saison geben wie in diesem Jahr. Der Aschermittwoch fällt dann auf den 26. Februar.

Am frühen Morgen war bereits der Narrenbaum vorm Rathaus gefällt worden.