„Die Kirche ist heimelig und nah am Menschen“

Seit 60 Jahren verfügt die Evangelische Kirchengemeinde Bad Wurzach über ein Gotteshaus. Die Feierlichkeiten zu diesem Jubiläum begannen am Sonntag mit einen Festgottesdienst unter der Leitung von Pfarrerin Barbara Vollmer. „Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten die umsonst, die daran bauen“, lautete der Psalm 127, der sich durch die Predigt zog. Im Beisein von zahlreichen Ehrengästen und Glaubensvertretern der Bad Wurzacher Kirchen blickte Vollmer auf die Vergangenheit der evangelischen Kirchengemeinde zurück.

Nach den Kriegsjahren fanden die protestantischen Zuwanderer Obdach im Leprosenhaus. Relativ schnell wuchs die Zahl der Gläubigen auf 763 an und die Räumlichkeiten wurden zu klein. 1958 fand die Grundsteinlegung für das heutige Gotteshaus statt und am 4. Oktober 1959 schritt Karl-Heinz Lopens mit dem Abendmahlkelch und der Taufschale in die neue Kirche ein.

„Unsere Kirche ist schön, wenn Gott in ihr ist“

Es ist ein Ort, um Gott zu loben und eine Heimat für alle, die Gott suchen, oder wie Vollmer sagte: „Unsere Kirche ist schön, wenn Gott in ihr ist.“ Die Fürbitten wurden von den ökumenischen Wegbegleitern, Pastoralreferent Raimund Miller und Astrid Greshake, vorgetragen und vom katholischen Kirchenchor unter der Leitung von Robert Häusle musikalisch untermalt. Verena Stei an der Orgel und der Posaunenchor unter der Leitung von Johannes Wirth vervollständigten den musikalischen Part der Feierlichkeiten.

Direkt nach dem Gottesdienst folgten die Grußworte, allen voran das von Dekan Friedrich Langsam, der mit Anekdoten die Bedeutung der Kirche hervorhob. Auf die Frage „Wo wohnt Gott? Im Himmel oder doch in der Kirche?“ antwortete ein kleines Mädchen: „Im Himmel wohnt er und in der Kirche hat er seine Praxis“. Der Dekan würdigte die junge und lebendige Gemeinde in seinem Kirchenbezirk.

Für Pfarrer Stefan Maier sind die Grund- und Ecksteine gleichbedeutend mit Gott. Alpha und Omega symbolisiere dabei den Anfang und das Ende. Diese Symbole waren auf seinem Gastgeschenk wiederzufinden. Er überbrachte die Osterkerze für das kommende Kirchenjahr, die das gleiche Motiv hat, wie die von St. Verena. Für Maier bedeutet das ein Zeichen der Verbundenheit zwischen den beiden Konfessionen.

„Kirche ist als Heimat wertvoll“

Rainer Reschetzki, Vertreter der neuapostolischen Kirche in Bad Wurzach, empfahl in seinem Grußwort, nicht mit dem Kopf, sondern vielmehr mit dem Herzen zu rechnen. So sei die Kirche als Heimat wertvoll. Man spüre in ihr die Liebe Gottes, und als Schlusssatz zitierte er Pfarrer Maier aus seiner Predigt: „Spürt ihr nicht, wie schön es ist, dass wir hier zusammen sind.“

Bürgermeisterin Alexandra Scherer würdigte zu Beginn ihrer Ansprache die Bedeutung der Kirche für den Ort Bad Wurzach. Sie sei wertvoller Bestandteil der Kommune, mit Leben erfüllt und eine Garantie dafür, dass die Gemeinde wachsen könne. „Die Kirche ist nicht barock pompös, vielmehr ist sie heimelig und nah am Menschen.“ Astrid Greshake berichtete noch von wichtigen Themen aus dem Kirchengemeinderat. So solle künftig gleichgeschlechtlichen Paaren der Segen erteilt werden. In den Gremien war dieses Vorgehen recht wohlwollend beurteilt worden, allerdings stehe die Befragung der Gemeinde noch aus.