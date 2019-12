Die Jugendarbeit in Bad Wurzach wird neu aufgestellt

Die Stadt Bad Wurzach hat wieder einen Jugendbeauftragten. Der 32-jährige Markus Brandstetter aus Ravensburg hat die Aufgabe Mitte November mit einem Stellenanteil von 50 Prozent übernommen. Brandstetter arbeitet seit September bereits vormittags als Schulsozialarbeiter in der Realschule Bad Wurzach, teilt die Stadt weiter mit.

Der studierte Sozialarbeiter und staatlich anerkannte Erzieher kommt aus der Region und ist in Reichenhofen bei Leutkirch aufgewachsen. Seine Karriere startete er im Jugendhaus „Splash“ in Memmingen und arbeitete danach in der offenen und aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit in München sowie in der Schulsozialarbeit in Oberndorf am Neckar. Insgesamt ist er seit rund zehn Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Er zeige sich gespannt auf die neuen Herausforderungen als Jugendbeauftragter in Bad Wurzach.

Netzwerke werden aufgebaut

„Zunächst muss ein Konzept entworfen, Netzwerke aufgebaut und interessierte Jugendliche gefunden werden, um vor Ort die Jugendarbeit wieder neu aufzustellen“, beschreibt Markus Brandstetter seine ersten Aufgaben in Bad Wurzach. Er sei aber zuversichtlich, dass vieles insbesondere schulübergreifend möglich sei. Zusammen mit dem Jugendrotkreuz Bad Wurzach, Werwolfstudios und dem Kreisjugendring Ravensburg laufe auch bereits das erste Projekt unter dem Slogan „#wirfürwurzach“.

Per Videointerview erzählen bei dem Projekt, das andere Jugendliche zur Beteiligung an Jugendthemen motivieren soll, verschiedene junge Akteure, wie sie die Stadt Bad Wurzach wahrnehmen, was sie als junge Menschen stört und was sie sich für die Zukunft wünschen. Daran anschließen wird sich laut Stadt ein Jugendhearing, bei dem die Stadt auch vom Kreisjugendring im Rahmen des Förderprojektes „Jugend bewegt“ unterstützt wird.

Tragfähiges Konzept entwickeln

Im kommenden Jahr soll daraus ein tragfähiges Konzept für die Zukunft entwickelt werden. „Damit die Jugendarbeit richtig ins Laufen kommt, wird hierfür auch die Unterstützung aus Gemeinderat, Schülervereinigung, Vereinen und Unternehmen unerlässlich sein“, hofft Brandstetter auf breite Unterstützung für neue Ideen in der Jugendarbeit. Über die Gewinnung engagierter Jugendlicher, bessere Vernetzung und Diskussion über konkrete Angebote hinaus werden dabei auch im Einzelfall Elemente der offenen Jugendarbeit eine Rolle spielen.