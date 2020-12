Die Germania mit dem Blechbusen

Was verbindet Briefmarken aus dem Kaiserreich und Bad Wurzach? Die Antwort: Paul Waldraff, der den Entwurf dazu lieferte, wurde vor 150 Jahren am 16. Juli 1870 als dritter Sohn des fürstlichen Domänendirektors Eduard Waldraff in Bad Wurzach geboren. Zur Förderung seiner künstlerischen Begabung besuchte er die Kunst- und Gewerbeschule in Stuttgart und ließ sich zum Maler ausbilden. Ende der 1890er-Jahre wurde er bei der Reichsdruckerei in Berlin eingestellt, in der neben Banknoten und Staatsobligationen auch Briefmarken entworfen wurden.

Da er auch als Porträtist arbeitete, lernte er die Schauspielerin Anna Führing kennen, die mit dem 45 Jahre älteren Hofoperndirektor von Berlin, Ferdinand von Strantz, verheiratet war. 1891 erntete sie großen Beifall für ihre Rolle als Germania in dem Festspiel „Barbarossa“, das in Düsseldorf zu Ehren Wilhelms II. aufgeführt wurde. Ihren größten Erfolg als Germania hatte sie 1897 in Berlin bei der Einweihung eines Denkmals für Wilhelm I. anlässlich dessen 100. Geburtstages: Beim Festzug stand sie mit einem goldschimmernden Brustpanzer auf einem Prunkwagen und prägte damit wohl nachhaltig die zeitgenössische Vorstellung dieser allegorischen Gestalt.

Zur Jahrhundertwende sollte am 1. Januar 1900 eine neue Serie mit Briefmarkenmotiven herausgegeben werden – als Motiv entschied man sich für die Wiedergabe eines Kopfes. Wilhelm II. spielte wohl mit dem Gedanken, sich selbst abbilden zu lassen, aus Rücksicht auf die Gefühle der deutschen Bundesfürsten nahm man aber davon Abstand und entschied sich für ein Brustbild der Germania. Paul Waldraff beteiligte sich an dem Wettbewerb für die neue Briefmarkenserie mit einem Entwurf, der die Germania nach seinem Porträt von Anna Führing zeigte. Wilhelm II. wählte höchstpersönlich den Entwurf und Waldraff gewann den Wettbewerbspreis von mehreren Hundert Mark. Die Germania-Briefmarken fanden bei Kunstkritikern aber keinen großen Anklang, Waldraff selbst nannte sein Werk nur die „Germania mit dem Blechbusen“.

Obwohl einige weitere seiner Entwürfe für die Reichsdruckerei umgesetzt wurden, verlor er einige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg seine Stellung. Im Ersten Weltkrieg war er in Litauen stationiert, wo er 1917 an einer Lungenentzündung starb.