Die Freien Wähler Bad Wurzach zum Haushalt 2020

Die Haushaltsrede von Armin Willburger, Fraktionssprecher der Freien Wähler.

Der Haushaltsplan, das ist unsere kommunalpolitische Zielprojektion für 2020 und ein mittelfristiger Planungszeitraum. Um was geht es? Um unsere Gemeinde. Um die Menschen. Um Lebenschancen. Um Zukunft.

Der Haushaltsplan fasst unsere Prioritäten und Gedanken, die Ergebnisse unserer Beratungen und Debatten in ein komplexes Zahlenwerk - ein Zahlenwerk welches im Haushaltsvollzug zur greifbaren Wirklichkeit wird. Für manche, die sich für Politik und Verwaltung wenig interessieren, ist die Haushaltsthematik trocken und vielleicht auch fremd, tatsächlich aber ist die politische Debatte über den Haushalt ein Höhepunkt der kommunalen Demokratie.

Bereits im Mai hat die Finanzverwaltung mit der Erstellung des Haushaltes begonnen. Während der Klausurtagung wurden die Eckdaten vorgestellt. Weiter ging es mit der Einbringung in den Gemeinderat, den anschließenden Beratungen in den Ausschüssen und den Ortschaftsräten, auch beim Neujahrsempfang wurde einiges thematisiert, vieles ist bereits bekannt. Heute wollen wir den Beschluss fassen. Ich möchte daher auch nicht weiter auf jegliche Details eingehen.

Zuallererst möchten wir uns bei denen bedanken, die dies alles ermöglichen. Bei unseren Bürgern, Steuerzahlern, Gewerbe- und Industriebetrieben, den Dienstleistern. Es gilt unsere Sponsoren zu pflegen und weitere in Bad Wurzach anzusiedeln. Ein großer Dank geht ebenso an die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und allen Eigenbetrieben.

Gut vorangekommen sind wir mit der Konsolidierung des Haushaltes. Wir hatten uns vor über fünf Jahren das Ziel gesetzt die Verschuldung wieder auf das Vorkrisenniveau zu reduzieren. Das ist erreicht und durchaus lobenswert, im Vergleich zu anderen Kommunen erhöhen wir nicht die Steuern. Wir haben stabile Finanzen und das soll unserer Meinung auch so bleiben – keine neuen Steuern, keine Steuererhöhungen und keine neuen Schulden. Wir zehren auch in diesem Jahr die Substanz nicht auf, sondern erhalten sie und bauen sie weiter aus.

Bad Wurzach spielt mit dem Etat in mehrfacher Hinsicht auf sehr hohem Niveau. Objektiver Gradmesser ist die Steuerkraftsumme, die einen neuen Höchststand erreicht hat, und die hohe Liquidität trotz des enormen Investitionsprogramms der nächsten Jahre. Dank unserer hohen Liquidität ist unsere Finanzierung ohne neue Schulden gesichert. Die gestiegene Steuerkraft hat zur Folge, dass wir höhere Umlagezahlungen leisten müssen und gleichzeitig reduzierte Schlüsselzuweisungen erhalten. Grundsätzlich bleiben wir leider vom Finanzausgleich abhängig. Weiterhin lautet daher unser oberstes Credo: Sorgsame Bewirtschaftung des Haushalts.

Klimawandel, Digitalisierung und der Demographische Wandel stellen uns vor große Herausforderungen, die nur mit kluger Politik bewältigt werden können. Eine gute öffentliche Infrastruktur ist Teil des Fundaments und ein wichtiger Pfeiler unseres Zusammenlebens. Zu ihr zählen unter anderem die Verkehrsinfrastruktur, Energie- und Gesundheitsversorgung und ebenso ein angemessenes Angebot an Wohnraum und Bildung. Sie schafft inklusives und zukunftsfähiges Wachstum. Überall dort wo wir noch Luft nach oben haben, möchten wir besser werden. Nachfolgend möchte ich hierzu auf einige Themenbereiche eingehen.

(Frühkindliche) Bildung

Eine qualitativ hochwertige, ganztägige Betreuung an Kitas und Schulen hilft allen Kindern, aber besonders Kindern aus weniger privilegierten Familien. Deshalb stärkt ein Ausbau des Angebots an Kindergärten und Schulen die Chancengerechtigkeit.

Der größte Anteil der Personalkostensteigerungen fließt daher in diesen Bereich und auch ein nicht unerheblicher Teil aller Investitionen der vergangenen Jahre und dieses Jahres fließt in Kindergärten und Schulen.

Die Struktur unserer Kinderbetreuungseinrichtungen war das prägende Thema der Klausurtagung, insbesondere deren Ausbau, Ausgestaltung und Zusatzangebote, wie eventuell ein Waldkindergarten.

In den Schulen investieren wir in die Netzwerkinfrastruktur, die Medienausstattung und Modernisierung der Verwaltungsnetze.

Künftig werden wir uns über den Grundschulstandort Bad Wurzach Gedanken machen – dieser Schulkomplex inklusive Halle und Schulhof hat seine besten Zeiten hinter sich. Auch andere Schulen wollen wir dabei aber nicht aus den Augen verlieren.

Zudem wird der Jugendbeauftragte ein tragfähiges Konzept, abseits der institutionellen Bildung, entwickeln. Wir stehen dahinter und freuen uns über engagierte Jugendliche, die Vorschläge und Anregungen liefern, auch im Rahmen der offenen Jugendarbeit.

Wir wollen früh investieren, anstelle später reparieren. Wir möchten sicherstellen, dass jedes Kind unabhängig von seiner Herkunft eine faire Chance erhält und zum Gemeinwohl beiträgt.

Digitale Infrastruktur und Verkehr

Schnelles Internet und gute Verkehrsverbindungen sind Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftlicher Teilhabe. Chancengerechtigkeit bedeutet, dass auch in unserer ländlichen Region ein hinreichendes Angebot an digitaler Infrastruktur und Verkehrsinfrastruktur vorhanden ist.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss das Glasfasernetz weiter ausgebaut, das Straßennetz inklusive Brücken saniert, sowie das Radwegenetz verbessert und der ÖPNV verstärkt werden. Auch der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen und der Zentrale Omnibus-Bahnhof muss geplant werden. Ein wichtiger Baustein einer effizienten Klimapolitik ist es, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur klimafreundlich auszubauen.

Es wird ein Verkehrskonzept für die Innenstadt erstellt, um die Verkehrssituation für Anwohner, Fußgänger und Autofahrer in der Innenstadt zu verbessern. Hiermit wird Verkehr reduziert und klimafreundlicher. Auch eine clevere IT, intelligente Gebäude oder Onlinedienste, wie das Bezahlen von Parktickets stehen, auf dem Tableau.

Wohnen und Infrastruktur

Bad Wurzach ist für Jung und Alt attraktiv. Wir in Oberschwaben und dem Großraum Allgäu Bodensee sind das Florida Deutschlands. Wir sind Tourismusgebiet. Wir sind Zuzuggebiet. Auch deshalb herrscht bei uns ein Mangel an Wohnraum. Diese Entwicklung versuchen wir mit Baugebietsentwicklungen entgegen zu treten. Hier müssen wir künftig mehr erreichen. Dem Mietwohnungs- und Geschosswohnungsbau sollten wir mehr Raum geben und auch beim Wohnbau über den Tellerrand und auch über Landkreisgrenzen hinausblicken. Wir sollten hier größer denken, auch bei Industrie und Dienstleistungen, aber man muss uns auch lassen – Stichwort Regionalplan und Anbindegebot.

Wir sind sehr sparsam mit der Ressource Fläche umgegangen und wollen dies auch weiterhin tun, nur 7,5 Prozent unseres Gemeindegebietes wird als Siedlungsfläche genutzt. Das ist so wenig wie kaum eine andere Gemeinde in der Region. In Berlin soll deswegen aber niemand auf die Idee kommen, dass wir Wolfserwartungsland werden könnten. Ganz im Gegenteil, wir brauchen Bauland für junge Familien, wir bauen Kindergärten aus, wir sanieren Schulen und wollen volle Vereine. Wir legen daher einen besonderen Fokus auf die Weiterentwicklung unserer Großgemeinde. Dazu zählen wir auch die Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Zu den Infrastrukturmaßnahmen zählen zudem der Neubau des Hallenbads, der Umbau des Kurhotels, die Sanierung der Mehrzweckhalle Hauerz und der Umbau des Baubetriebshofes. Wir haben sehr wichtige und große Baustellen, die intensive Begleitung durch das Baudezernat erfordern.

Neben dem ELR-Schwerpunkt in Seibranz wird auch das Nahwärmenetz zur Nutzung der Abwärme der Glasfabrik im Jahre 2020 ein wichtiges Thema werden. Ein weiterer Baustein einer effizienten Klimapolitik ist auch die energetische Gebäudesanierung. Zudem wollen wir die Energiewende aktiv mitgestalten.

Eine gut ausgebaute öffentliche Infrastruktur stärkt nicht nur die Chancengerechtigkeit, sondern sie ist auch die Grundlage wirtschaftlicher Prosperität und ökologischer Nachhaltigkeit.

In vielen Bereichen sind wir spitze, sei es beim bürgerschaftlichen Engagement, bei unseren Vereinen und ehrenamtlich Engagierten oder bei unserer schönen Kulturlandschaft. Diese positiven Eigenschaften sollen noch stärker im Rahmen der Dachmarke hervorgehoben und beworben werden, eine dauerhafte Aufgabe.

Bei den immer komplexeren Herausforderungen gehört dazu, immer wieder Einblicke zu gewähren – Bürger mitzunehmen – Bürger zu beteiligen, dies soll beim Verkehrskonzept, dem Nahwärmenetz, dem neuen Highlight, dem Turm im Ried, oder anderen wichtigen Themen passieren – Stichwort Bürgerversammlung.

In diesem Sinne, hoffe ich, dass wir die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen auch im geplanten Rahmen vorantreiben können. Die Personalmehrungen für die Dezernate von Herrn Högerle, Herrn Kunz, Herrn Rude und für unsere Bürgermeisterin sollen hierzu beitragen. Ich möchte mich an dieser Stelle bereits beim gesamten Team der Finanzverwaltung für die Bearbeitung der umfangreichen Werke bedanken und wünschen allen Mitarbeitern und Partnern gutes Gelingen bei der Umsetzung der Vorhaben.

Konfuzius sagte einst: „Zu einem guten Ende gehört auch ein guter Beginn.“ Lassen Sie uns gut beginnen. Wir stimmen dem Haushalt zu.

Kurbetrieb

Der Umbau des Kurbetriebes belastet den städtischen Haushalt weiterhin. Von den kurzfristigen Änderungen nicht begeistert, halten wir fest am Ziel Sanierung. Wir hatten übergangsweise einen Lotsen an Bord geholt, der die Fahrt durch schwierige Gewässer begleitet, die Sanierung führt und uns auf den richtigen Kurs bringt. Wir verfolgen unsere Ziele nun mit dem neuen Kapitän Markus Beck. Er wird die drei Geschäftszweige Kurhotel, Gesundheitszentrum und der Vitalium Therme führen und verantworten.

Der Kurbetrieb ist mehr als ein Moorheilbad. Der Betrieb ist prägend für unsere Stadt. Jahrelang profitierte die ganze Region. Jeder einzelne Mitarbeiter prägt ebenso diesen Betrieb – danke hierfür allen Mitarbeitern. Durch unser Gesundheitskompetenzzentrum haben viele erholungssuchende Bürger einen klaren Mehrwert. Auch zur Gesundheitsvorsorge und zur Erholungen tragen die ganzen Einrichtungen rund um den Kurbetrieb bei.

Der demographische Wandel zählt gegenwärtig sowie künftig zu den zentralen und dauerhaft anhaltenden Herausforderungen und erfordert auch in den Heilbädern und Kurorten Handlungsbedarf; insbesondere in Hinblick auf Gäste und freizeitrelevante Infrastruktur. Das kann die Stadt nicht alleine meistern, sondern nur in Kooperation mit Verbänden, dem Land Baden-Württemberg und allen privaten Akteuren in den Bereichen Sport, Freizeit und Tourismus.

Ein erster kleiner Bauteil in diesem Mosaik ist der Begriff Moorheilbad auf den Ortstafeln, weitere Teile sollen folgen.

Mit dem Turm im Wurzacher Ried soll Bad Wurzach weiter als Tourismusstandort gestärkt werden. Bei seinem Besuch im Ried hat Ministerpräsident Kretschmann ein Signal gegeben, welchem nun hoffentlich Unterstützung folgt - wir sind guter Dinge.

Unsere Forderung bleibt bestehen, nach der Sanierung müssen wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Den Sperrverkerk im Haushalt wollen wir aufrechthalten.

Abschließend stimmen wir dem Wirtschaftsplan des Kurbetriebes zu und wünschen Herrn Beck viel Erfolg.