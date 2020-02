Die Festgänse schnattern beim Ökumenischen Seniorenkreis

Viel Spaß und Freude wünschten die Festgänse den Senioren im Pius-Scheel-Haus in Bad Wurzach. Bei Walzer und Polonaise und Schunkelrunden der Musiker Heinz Kiebler und Dieter Münsch sei die Zeit wie im Flug vergangen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Karola Kanzleileiter und Gerda Willburger ließen in ihrem Sketch alte Schulgeschichten lebendig werden. Marlen Vogler erzählte von der alten Oma und vom Geschehen in der Stadt informierten auf ihre lustige Art Hansjörg und Hermann Schick. „Pack die Badehose ein , nimm dein kleines Schwesterlein und dann nichts wie raus in Hallenbad!“ Darauf muss noch eine Weile gewartet werden, Hansjörg Schick empfiehlt derweil den Holzmühleweiher.