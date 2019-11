Die Fasnet beginnt auf dem Klosterplatz

Mit einer Premiere auf dem Klosterplatz hat die Narrenzunft „d’Riedmeckeler“ am Montag die fünfte Jahreszeit eröffnet. Bei ungemütlichen Temperaturen traten die Bad Wurzacher Masken nach und nach aus dem Nebel hervor. Riedmeckerle, Moorweible, Schnepfe und der wilde Muetes mitsamt Burgfrau: Sie alle erwachten am 11.11. zu neuem Leben.

Während in den vergangenen Jahren das närrische Treiben traditionell am Stadtbrunnen eröffnet wurde, war in diesem Jahr, auf Wunsch der Stadtverwaltung, die Eröffnung auf dem Klosterplatz verlegt worden. Mit den Glockenschlägen der St. Verena Kirche trat der Fanfarenzug aus dem Dunkeln und spielte die Fasnet an. Dominic Neher, Vorsitzender der Narrenzunft, ließ anschließend jede Narrenfigur auferstehen. Das wilde Geläut des Gschälls erfüllte den Platz.

Als wäre das Nass von oben nicht schon genug, wurden die Neumitglieder in diesem Jahr mit feinstem „Achwasser“ getauft. Nach dem anschließenden Fahnenkuss waren sie vollwertige Teilnehmer der Fasnetssaison 2019/2020. Melanie Wolf, Ulrike Würzer, Maike Birk, Miriam Harant, Jens Prieß, Veronika Riss, Sabrina Schmidt und Tina Wetzel hatten neben dem Schwur auf die Fasnetsordnung einen bitteren Trank zu schlucken.

Beim anschließenden wärmenden Glühwein und Dinnete freuten sich alle Aktiven auf eine glückselige Fasnet.