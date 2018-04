Die erste Live-Nacht heizt so richtig ein

Ein weiterer Höhepunkt im kulturellen Kalender der Stadt hat mit der Wurzacher Live-Nacht am Samstagabend stattgefunden. Vom Sapperlott über Pap, Dudelsack, Adler, Schlossstüble bis zum Casa Rossa gab es an jeder Stelle die passende Live-Musik für fast jede Alterstufe zu hören, und dank des milden Frühlingsabends machten die Spaziergänge dazwischen immer Lust auf mehr.

Mit Klassikern von U 2 , Rod Stewart, Prince, den Eagles und vielen anderen begeisterte Elmar W. aus Karlsruhe nicht nur sein Publikum, sondern beeindruckte denn auch „Toto“, den Wirt des Sapperlott, gleich so sehr, dass dieser gemeinsam mit einem weiteren Gast spontan selbst zur Gitarre griff, um gemeinsam eine von den vielen Gästen begeistert goutierte Jam-Session abzuziehen.

Rock´n´roll und Rockabilly gab es im Pap auf die Ohren: The Moon-shine Gators, das Rockabilly-Trio aus Ludwigsburg, lieben den Lifestyle der 50er und traten in der klassischen Rock´n´Roll-Besetzung mit Gitarre, Stehbass und Schlagzeug an.Zeit also, um an seine beim Tanzkurs erlernten Jive und Rockn´n´roll Kenntnisse wieder aufzupolieren.

Der Wirt springt ein

Ein paar Schritte weiter sorgte im Dudelsack mit Dirk Schumacher der Chef selbst mit einem „Best of“ der Liedermacherszene für Stimmung, weil der dafür vorgesehene Gast Axel Deyda kurzfristig passen musste.

Richtig für Stimmung sorgte die als Duo angetretene Saxkey Band im sonst so gediegenen Ambiente des Gasthof Adler: Bei AC-DC sorgte das Publikum dafür, dass die tolle Party-Stimmung bis auf die Straße schwappte und Bernd Gut sich ein wenig um seine Einrichtung sorgen musste...

Bei Last-Train denkt man an gefühlvolle Balladen, anspruchsvolle und zeitlose Popsongs. Das Acoustic-Pop-Duo aus Karlsruhe, das im Schlossstüble an diesem Abend seine „Heimstatt“ hatte, schreibt aber auch eigene Songs.

Wiederum einige Schritte weiter sorgten Viertakter für beste Unterhaltung: Etwa mit Oldie -Ohrwürmern von CCR, aber auch Liedern und Songs von deutschen und österreichischen Bands des ausgehenden 20 Jahrhunderts, halt echte „Gute-Laune- Musik“ zum Mitsingen und Mitklatschen.

Fazit: Die Wirtsleute aller sechs Lokale haben mit ihrer Bereitschaft mitzumachen Mut bewiesen. Der große Publikumszuspruch – auch und gerade von auswärts – zur ersten Wurzacher Livenacht hat gezeigt, dass das Format eine zweite Chance mehr als verdient hat.