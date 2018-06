Mit der MSV Herxheim wurden Mark und Erik Riss am Sonntag Speedway-Team-Cup-Sieger und damit Meister der zweiten Speedway-Bundesliga. Eine Woche zuvor glückte den Riss-Brüdern dieser Erfolg mit dem AC Landshut in der ersten Liga. Beide sind sie somit Deutsche Mannschaftsmeister. Beides Mal war es Mark Riss, der mehr Punkte schrieb. Überhaupt feierte der 22-Jährige im Schatten des ein Jahr jüngeren Bruders seine Erfolge. Vor allem mit und durch die Verpflichtung in der britischen Premier League.

Neid, das hat Mark Riss in Interviews immer wieder betont, gibt es zwischen ihm und seinem Bruder nicht. Erik und Mark sind so etwas wie beste Freunde. Nicht umsonst lief und läuft in beider Leben vieles gleich.

Beide begannen 2012 ihre Karrieren, starteten ab diesem Zeitpunkt gemeinsam für die Zweitligaspeedwaymannschaft der MSV Herxheim. Beide sind in der ersten Liga für den AC Landshut unterwegs und – seit Juli – auch in der Premier League im selben Club vereint. Doch während der Jüngere unlängst zum zweiten Mal Langbahn-Weltmeister wurde, schien es um Mark Riss eher etwas ruhiger geworden zu sein.

„Ich habe zu Beginn der Saison erst einmal meine Zimmermannslehre abgeschlossen und darauf mein Augenmerk gelegt“, erklärt Mark Riss: „Im Sommer tat sich dann die Chance auf, nach Großbritannien zu gehen und bei den Edinburgh Monarchs, dem Team meines Bruders, anzuheuern und Profi zu werden.“

Großbritannien gehört mit gleich drei Ligen und jeweils acht bis 13Clubs zu den großen Speedwayländern. Die Stars der Szene geben sich dort die Klinke in die Hand. Zudem gibt es dort für die jungen Fahrer eine Häufung von Rennen auf dem kürzeren Oval, die in Deutschland gar nicht möglich ist.

„Der Anfang war schwierig“, sagt Mark Riss: „Die Bahnen sind anspruchsvoll, klein, eng. Die Beherrschung des Motorrades ist deutlich wichtiger als auf deutschen Strecken.“

Mark Riss fand sich relativ schnell zurecht. Die Leistungskurve zeigt steil nach oben. Auch wenn die Saison auf der Insel und in der zweiten englischen Liga noch nicht abgeschlossen ist und damit feststeht, ob die Monarchs noch ins Titelrennen eingreifen können, ist Mark Riss mit sich zufrieden: „Ich habe einen Riesenschritt vorwärts gemacht und gehe davon aus, dass ich bleiben kann - und meine Entwicklung dort 2017weitergeht.“

Während Mark Riss mit fünf Einsätzen und durchweg relativ guten Ergebnissen zum Bundesligaerfolg der Landshuter Devils beitrug, lief die Deutsche Speedwaymeisterschaft mit Platz 13 nicht nach Wunsch: „Ich habe in Stralsund einfach nicht die richtige Abstimmung gefunden.“

Sein Abschneiden hat insofern Folgen, als die Deutsche Meisterschaft (DM) Qualifikationsgrundlage für internationale Prädikate ist, die Mark Riss auch europa- oder weltweit voranbringen könnten: „Mit dem 13. Rang bin ich vermutlich weg. Ich werde in jedem Fall im kommenden Jahr die DM erneut in Angriff nehmen und schauen, dass ich besser abschneide.“ Ebenfalls „schauen“ will der 22-Jährige, Arrangements in den Ligen in Polen oder Dänemark zu bekommen. Auch sie gelten als Sprungbrett für große Karrieren im Speedwaysport.

Und die Langbahn? Der Rausch der Geschwindigkeit auf den deutlich längeren Ovalen?

„Das macht mir nicht so viel Spaß“, sagt Mark Riss: „Das ist nur Vollgas und Kurve. Da musst du als Fahrer nicht viel machen. Da hat Speedway einfach viel mehr Reiz.“

Einer, der ihm viel zutraut, ist sein Herxheimer Teammanager Klaus Dudenhöffer, der seinen Schützling als „ruhig und besonnen“ beschreibt: „Mark hat einen effektiven und ruhigen Fahrstil, versucht sich aber dennoch im Zwei- und Kurvenkampf durchzusetzen. Manchmal ist er vielleicht aber auch zu viel Kopfmensch.“ In Herxheim war Mark Riss mit drei Siegen und zwei zweiten Plätzen gemeinsam mit seinem Teamkollegen Lukas Fienhage im Übrigen punktbester Fahrer – noch vor Bruder Erik.