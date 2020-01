Die CDU Bad Wurzach zum Haushalt 2020

Die Haushaltsrede von Hermann Müller, Fraktionssprecher der CDU.

Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Der Haushalt 2020 wurde am 2. Dezember 2019 mit den Stellungnahmen von Bürgermeisterin und Kämmerer ins Gremium eingebracht. Im Ausschuss für Technik und Umwelt und im Verwaltungs- und Sozialausschuss wurden die Inhalte am 16.12. öffentlich beraten und wir haben unserer Anregungen zum Planwerk eingebracht.

Über alle Sitzungen wurde in der Presse berichtet, so dass der Stand unserer Finanzen, unsere Vorgehensweisen und Projekte in der Bürgerschaft angekommen sind. In meinen heutigen Ausführungen möchte ich daher gleich auf den Haushaltsvollzug 2020 eingehen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren Pressevertretern für die stets sachkundige, treffende, und objektive Berichterstattung über unsere Beratungen, aber auch das Stadtgeschehen insgesamt bedanken.

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Scherer,

kurz nach ihrer Amtseinsetzung 2018 wurde im Februar 2019 der Haushalt für 2019 beschlossen. Im damaligen Haushaltsplan wurden bereits laufende Projekte übernommen und fortgeführt oder abschlossen. Den Haushalt für 2020 haben Sie am 2. Dezember eingebracht. Somit ist dies der Haushalt, der uneingeschränkt ihre Handschrift trägt,

- Kurbetrieb und Kurhaus, inmitten einer herrlichen Landschaft,

- wirtschaftliche Entwicklung und Wirtschaftsförderung,

- Stadtentwicklung und Verkehr,

- neuer Wohnraum für eine kontinuierliche Weiterentwicklung,

- solide Finanzen,

- lebenswerte Heimat auch für unsere Senioren,

- Breitbandausbau: Investition in die Zukunft,

- Bildung – Verantwortung für unsere Kinder und Jugendlichen,

- Das Ehrenamt – Unterstützung und Respekt,

- Bürgernähe und Bürgerbeteiligung,

- Städtepartnerschaften,

- die Teilorte – lebendige Gemeinschaften

Ihnen wird es bereits aufgefallen sein, diese Aufzählung ist ihrem Wahlprospekt entnommen; es tut gut, wenn eine Politikerin nachhaltig und konsequent zu ihren Aussagen steht.

Zu allen diesen Aussagen finden wir im Haushalt 2020 Positionen, welche diese Belange vorläufig angehen, nachhaltig fördern oder deren Umsetzung ermöglichen.

Und dennoch, es gibt noch viel zu tun. Gerade die Fertigstellung des Amtshauses bietet für Sie als Chefin der Verwaltung Gelegenheit, Strukturen zu hinterfragen, Prozesse und Abläufe noch besser zu organisieren und interne Kompetenzen zu regeln. Diesen Umbau haben wir auch deswegen beschlossen, um auch für die Zukunft eine effiziente und bürgernahe Verwaltung zu gewährleisten.

Herr Rude:

Nahezu 10 Mio Euro für Bau- und Planungsleistung im städt Haushalt, 600.000 Euro für Modernisierungsmaßnahmen über das Gebäudemanagement vorgesehen. Für Instandhaltungs- und Ersatzbeschaffungsmaßnahmen am Kurhotel sind 2,25 Mio Euro eingeplant, 350.000 Euro werden für Investitionen benötigt.

Ein Vertrauensbeweis in die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter von Bauamt und Bauhof. Wir glauben aber auch, dass dieses Volumen eine besondere Herausforderung für die vorhandene Personalkapazität darstellt. Wir denken, eine baldmöglichst mit dem Gemeinderat abgestimmte Prioritätenliste nach

- Abschluss der begonnen Bauvorhaben,

- Großbaustellen Hallenbad und Kurhotel,

- erforderliche Ersatzinvestitionen,

- Umsetzung neuer Projekte,

- Planungsleistungen,

erleichtert den Haushaltsvollzug und garantiert eine gute Zusammenarbeit zwischen Bauverwaltung und Gemeinderat.

Durch die Abstimmung zwischen Projektverantwortlichen und Gemeinderat durch regelmäßige Reportings über Zeitplan und Ausschreibungs- und Kostenentwicklungen der einzelnen Bau- und Modernisierungsmaßnahmen erspart allen unnötige Rückfragen und unangenehme Überraschungen.

Herr Kunz:

Insgesamt erkennen wir, dass die Ausgaben des Haushaltsplanes auf den Notwendigkeiten zur Erhaltung und Bewirtschaftung der bestehenden Infrastruktur und der Dienstleistungen für unsere Bürger aufgebaut ist. Unsere laufenden Bauvorhaben sind im Plan und die neuen Bauvorhaben durch Gemeinderatsbeschlüsse abgedeckt. Bei diesem Haushaltsvolumen ist und war es wichtig, stets auf die Haushaltsrisiken hinzuweisen, vor allem was die nachhaltigen Folgekosten der Investitionen angeht. Nur durch eine gesunde Wirtschaft vor Ort, die uns die nötigen Mittel gewährleistet, ein gezielter Einsatz von Zuschüssen und den stetigen Substanzerhalt werden wir auch künftig handlungsfähig bleiben. Die neue kommunale Haushaltsrechnung ist in Bad Wurzach eingeführt und wird als Selbstverständlichkeit betrachtet. Als letzte Stufe dieser Haushaltsrechnung ist nun unserer Ansicht ein kommunal-strategisches Handlungskonzept zu erstellen. Nachdem das Ziel. den Haushaltsplan 2020 bereits im Vorjahr einzubringen erreicht ist, bietet es sich an, im laufenden Jahr dieses Ziel anzugehen.

Herr Högerle:

im Verlauf der Haushaltsberatung im Verwaltungs- und Sozialausschuss ist uns bewusst geworden, wie vielschichtig ihr Aufgabengebiet aufgebaut ist und welche Abläufe, Prozesse und Erledigungen ganz selbstverständlich und in unserer Stadt zur Zufriedenheit der Bürger ablaufen.

Lassen Sie uns gemeinsam in 2020, diese Bereiche angehen und auch in diesem Bereich Akzente für die Zukunft setzen. „Vom Verwalten zum Gestalten!“ soll die Überschrift für dieses Projekt sein. Insbesondere denken wir dabei an

- die Weiterentwicklung des Zielsystems,

- die Anpassung Gebührenhaushalte,

- die Vereinsförderung.

- das Prozedere der Haushaltsaufstellung

Ziel wäre ein Themenworkshop in dem die Abstimmung zwischen Gemeinderäten und den Fachbereichen über eine künftige nachhaltige Kommunalpolitik abgestimmt werden kann.

In diesem Sinne wünschen wir uns allen viel Erfolg bei der Umsetzung des Haushalts 2020 und stimmen dem Planwerk zu.

Unser Dank geht auch an Sie, Herr Tapper, für Ihre Geduld mit uns Gemeinderäten und unsere vielen Anfragen.

Kurbetrieb

Bereits in der öffentlichen Sitzung des Kurbetriebsausschusses zum Wirtschaftsplan 2020 wurden mehrere Vorbehalte gegen die Mehrkosten der Investitionen im Kurhotel geäußert.

In der heutigen Sitzungsvorlage ist eine weitere Position über 250.000 Euro aufgeführt, deren Notwendigkeit unumgänglich scheint.

Aber nicht die bezifferten Mehrkosten veranlassen uns zu einem Antrag auf Änderung des Beschlussvorschlages, sondern die, Zitat aus der Sitzungsvorlage „weiterhin noch nicht vorliegenden Kostenschätzungen“ für die Gesamtinvestition, die im März ausgeschrieben werden soll.

Aufgrund der organisatorischen Herausforderung der Maßnahme und des engen Zeitfensters für die Umsetzung, ist unserer Ansicht nach aber eine größtmögliche Kostensicherheit erforderlich:

a) Wir stimmen dem Wirtschaftsplan 2020 für den laufenden Betrieb zu.

b) Um über die Baumaßnahme endgültig entscheiden zu können fordern wir für die Einzelmaßnahmen

- Umbau Zimmer/Flur

- Umbau Eingangs- und Aufenthaltsbereich

- Umbau Bar/Aufenthaltsraum

- Umbau Restaurant/Buffet

gesonderte Kostenermittlungen, auch unterteilt nach Gewerken nachzureichen.

Die Aufstellung soll als Ergänzung zum Wirtschaftsplan in einer Sitzungsvorlage eingereicht werden.

Den anteiligen Baukosten nach Einzelmaßnahmen sollen auch die jeweils vorgesehenen Finanzmittel zugeordnet sein.

Wir sind der Auffassung, dass diese Forderung nicht überzogen ist, nachdem auch die Ausschreibungsunterlagen in Kürze fertig gestellt sein sollen. Durch die gewonnenen Erkenntnisse können eventuelle Kostensteigerungen für die einzelnen Bauteile bewertet werden.

Nachdem Kosteneinsparungen nicht möglich und reduzierte Qualitätsstandards nicht hinnehmbar sind, bleibt nach unserer Auffassung nur, einer absehbarere Kostenüberschreitung durch Priorisierung der Einzelmaßnahmen entgegen zu wirken um den gesteckten Finanzierungsrahmen einhalten zu können.