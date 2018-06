Die Bogen zwischen Schießen und Berufswahl sind gespannt

Bürgerstiftung Ravensburg unterstützt Bad Wurzacher Schüler bei ihrer Zukunftsplanung

Bad Wurzach (sz) - Im September starten viele Schüler der Abschlussklassen in die Ausbildung oder vertiefen ihr Wissen in einer weiterführenden Schule. Wer an dieser Stelle nicht weiß, was er wirklich will, muss vielleicht manche Entscheidung rückgängig machen. In der Werkrealschule Bad Wurzach haben die Schüler der 10. Klasse dazu Unterstützung durch die Bürgerstiftung Ravensburg bekommen. Die Stiftung, die unter dem Motto „Zukunft aktiv gestalten - von Bürgern für Bürger im Landkreis Ravensburg“ auch Jugendarbeit und Bildung unterstützt, hat mit 400 Euro einen Projekttag mit Bogenschießen in Amtzell ermöglicht, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Aber was hat das mit Berufsausbildung zu tun? Rudi Schmid-Geiger, Sozialarbeiter und Lehrer für Bogenschießen, spannt den Bogen zwischen Berufswahl und Bogenschießen: „Bei beidem braucht es den Willen, das Ziel zu erreichen. Dabei darf man sich nicht ablenken lassen. Man muss sich gut vorbereiten, sich Zeit nehmen und sich auf dieses eine Ziel konzentrieren.“ Die Jugendlichen hätten sehr eindrücklich gelernt, dass man ohne klares Ziel auch keinen Erfolg haben kann. Dass auch Teamarbeit und Kommunikation wichtige Fähigkeiten für das Berufsleben sind, hätten sie in der noch kaum bekannten Mannschaftssportart „Jugger“ erfahren.

Mit dieser Veranstaltung im Rahmen von sozialem Kompetenztraining und Lern- und Arbeitstechniken haben die Schüler nun ein gutes Rüstzeug für die Planung des eigenen Lebensweges. Edmund Butscher, Schulsozialarbeiter an der Werkrealschule ist jetzt dabei, Kontakte mit einem Bogenschützenverein aufzubauen. „Diese tollen Erfahrungen möchten wir in Zukunft möglichst vielen unseren Schülern mitgeben.“

Mehr Information zur Stiftung: http://www.buergerstiftung-kreis-rv.de.