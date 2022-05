Die Bewohner von St. Hedwig sind endlich wieder zu Hause

Viel länger als geplant mussten die Bewohner des Wohnheims St. Hedwig auf ihre Rückkehr nach Bad Wurzach warten. Doch nun sind sie wieder zu Hause – und sehr glücklich darüber.

Rückblick: Die Sanierung des 1996 gebauten Hauses für geistig behinderte Menschen hatte Ende 2019 begonnen. Geplant war ursprünglich eine Bauzeit bis Anfang des zweiten Quartals 2021. Ende 2020 war dann bereits klar: Ein Wiedereinzug der Bewohner ist erst Ende 2021 möglich. Es wurde der März dieses Jahres.

Durch die großen Fenster kommt viel Licht, der Fußboden strahlt Wärme aus. Elisabeth Kast hat es sich in ihrem Zimmer im Fernsehsessel gemütlich gemacht. (Foto: Steffen Lang)

Warum es so viel länger dauerte

Der Grund: Aus der geplanten Sanierung wurde, wie Bernhard Hösch, Projektleiter der Liebenau Teihabe gGmbH erläuterte, ein „Neubau im Altbau“. Im Laufe der Arbeiten habe man feststellen müssen, dass es sinnvoller ist, das Gebäude „im Prinzip auf Rohbau zurückzusetzen“. Neue Fußbodenheizung, neue Sanitäreinrichtungen, neue Elektrik, neuer Estrich – viel mehr wurde nötig, als ursprünglich gedacht.

Und als dann der Trockenbauer mitten im Wiederaufbau war, stand plötzlich nach dem Starkregen im vergangenen Sommer das Wasser 30 Zentimeter hoch im Untergeschoss. „Wir mussten dort wieder alles rausreißen und neu anfangen“, berichtete Hösch. Ursache waren Defekte im Pumpensystem, das also auch noch erneuert werden musste.

Zu all diesen Problemen kam noch die Corona-Pandemie hinzu. Sie führte dazu, dass Handwerker nicht immer wie gewünscht und in ausreichender Zahl zur Verfügung standen und Material nicht rechtzeitig eintraf.

Ohne Wenn und Aber

Nach dieser monatelangen Hängepartie war bei den Bewohnern und den Beschäftigten die Freude über die Rückkehr ins „Städtle“ umso größer. Zumal für Heimleiter Frederik Weiss, Teamleiterin Birgit Greiner und Heimbeirätin Elisabeth Kast ohne Wenn und Aber feststeht: „Das lange Warten hat sich gelohnt.“

„Ich habe den Kirchgang am Sonntag vermisst, und auch das Einkaufen und den Stadtbummel“, sagt Elisabeth Kast. Das Ausweichquartier in Neutann war halt doch recht abgelegen, was auch für die meisten Angehörigen mehr zeitlichen Aufwand bei Besuchen bedeutete.

Die Freude ist beiderseits

Freude über die Rückkehr nach Hause herrsche auch bei den Bad Wurzachern, hat Birgit Greiner festgestellt. „Kurz nachdem wir wieder hier gewesen waren, war der Fit-Fun-Shoppingtag, zu dem wir natürlich hingegangen sind. Und es war arg schön zu erleben, wie sich alle gefreut haben, dass wir wieder hier sind.“ Es herrsche eine große Verbundenheit zwischen den Wurzachern und den Heimbewohnern – und an der habe sich auch während der langen Bauphase nichts geändert.

Das Konzept des sogenannten Gemeindeintegrierten Wohnens der Liebenau Teilhabe geht in Bad Wurzach also voll auf.

Ein berührender Moment

„Es war ein berührender Moment, als wir die Bewohner in die neuen Räume hier geführt haben“, erinnert sich Birgit Greiner ebenso gut. Der Umzug war zuvor in zwei Tagen dank eines Kraftakts aller gestemmt worden. Die Mitarbeiter hatten dabei auch in allen Zimmern für die Bewohner eine kleine, ganz persönliche Überraschung platziert, was natürlich für noch mehr Freude sorgte.

Überrascht waren dann Birgit Greiner und das Betreuerteam aber, wie schnell sich ihre Schützlinge wieder eingewöhnt haben. „Es was fast so, als ob sie nie weg gewesen wären. Alles verlief ganz unproblematisch.“ Dabei half sicherlich die über die vielen Jahre entstandene familiäre Atmosphäre, die im St. Hedwig zwischen Bewohnern und Beschäftigten herrscht.

Begeistert seien auch die Angehörigen gewesen, berichtet Frederik Weiss. „Für sie hatte es vorab eine Hausführung gegeben, und das Feedback war durchweg positiv.“

Deutlich über den Standards

Was nicht wundert angesichts der neuen Räume vom Untergeschoss bis in die dritte Etage. Helle und warme Farben dominieren, die Möblierung ist neu, die sanitären Einrichtungen sind auf dem modernsten Stand. Flächendeckend gibt es Wlan, dazu auf jedem Zimmer einen Festnetzanschluss. „Wir liegen auch in allen Bereichen deutlich über den Standards der Landesheim-Bauverordnung“, betont Frederik Weiss.

Im Haus gibt es nun zwei Achter- und zwei Vierer-Wohneinheiten, eine Sechser-Wohneinheit (alle jeweils mit separaten Zimmer für jeden Bewohner sowie einem Gemeinschaftsraum mit Küche und einem Badezimmer) sowie Einzelapartments. „Einfach ein ganz andere, bessere Lebensqualität als früher“, schwärmt Birgit Greiner während Elisabeth Kast sichtlich stolz durch „ihre“ neuen Räume führt.

Gemeinschaftsräume und Garten

Über drei Stockwerke erstrecken sich die Apartments. Im Untergeschoss sind die neuen Räume der Tagesbetreuung, die das Heim den Bewohnern anbietet, die nicht arbeiten gehen. Auch dort ist alles auf die Bedürfnisse der Bewohner und der Betreuer abgestimmt. Die Tagesbetreuung soll absehbar auch Nicht-Heimbewohnern angeboten werden.

Schließlich ist auch der Außenbereich neu gestaltet worden. Barrierefreie Wege und viele Sitzmöglichkeiten gibt es dort nun. Die Hütte wurde deutlich vergrößert und bietet jetzt auch Platz für Fahrräder und E-Bikes, für die es sogar eine Ladestation gibt.

Elisabeth Kast in dem großen Gemeinschaftsraum ihrer Wohneinheit. (Foto: Steffen Lang)

Ein Platz ist noch frei

Im Wohnheim St. Hedwig stehen 33 Plätze zur Verfügung. 32 davon sind derzeit belegt. Etwa zwei Dutzend Beschäftigte kümmern sich um die Bewohner im Alter von 36 bis 83 Jahren, von denen 19 in Behindertenwerkstätten in Leutkirch, Bad Waldsee und Kißlegg arbeiten. Die anderen werden in der sogenannten Tagesstruktur betreut.

„Diese Tagesstruktur ist dabei keinesfalls eine Dauerbespaßung“, betont Birgit Greiner. Vielmehr soll den Menschen ermöglicht werden, ein weitgehend eigenständiges Leben zu führen. Zur Tagesstruktur zählen zum Beispiel neben dem Nachgehen des ganz persönlichen Hobbys Haushaltsarbeiten, das Erledigen von Einkäufen und, ganz aktuell, die Mithilfe beim Bepflanzen des neuen Gartens.

Sommerfest ist geplant

Wie schön es im „neuen“ St. Hedwig ist, soll den Bad Wurzachern auch beim Sommerfest gezeigt werden, das es Ende Juni/Anfang Juli wieder geben soll. Auch wenn man wegen der Corona-Pandemie wohl auch in einigen Monaten immer noch etwas vorsichtig sein muss, steht für Frederik Weiss und sein Team nämlich fest: „Dieses gemeinsame Feiern sind wir uns und den Bad Wurzachern einfach schuldig.“