Die Anfänge des städtischen Kurbetriebs

In einer unregelmäßig erscheinenden Serie stellt die SZ die Stationen des überarbeiteten Historischen Stadtrundgangs in Bad Wurzach vor. Heute: das ehemalige städtische Moorbad.

Das Kurmittelhaus in der Parkstraße wurde 1948 eröffnet, weil das Kloster Maria Rosengarten zu klein dafür wurde und gleichzeitig der Kurbetrieb in die städtische Hand überging. Zwei Jahre später erhielt die Stadt Wurzach das Prädikat Heilbad zugesprochen, das es also seit nunmehr 70 Jahren führen darf.

20 Jahre lang wurde das Gebäude in der Parkstraße als Kurmittelhaus genutzt. dann war auch es zu klein, und die Stadt errichtete ein neues am Reischberg.