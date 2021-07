Dialogbus mit SPD-Politiker Martin Gerster macht Halt in Bad Wurzach

Die SPD-Bundestagsfraktion will mit den Menschen vor Ort ins direkte Gespräch kommen. Dafür steht der Dialogbus am Donnerstag, 29. Juli, zwischen 8 und 10 Uhr auf dem Klosterplatz in Bad Wurzach neben dem Gebäude Schulstraße 1 bereit.

„Nach über einem Jahr vor allem digitaler Gesprächsangebote ist es schön und richtig, sich auch wieder persönlich zu begegnen“, betont in einer Pressemitteilung der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster, der den Tourstopp in Bad Wurzach begleitet. „Die Menschen haben aktuell viele Fragen, vor allem: Wie wir die Folgen der Corona-Pandemie meistern und was dafür noch nötig ist. Über alles, was den Leuten wichtig ist, möchte ich mit ihnen auf dem Klosterplatz in Bad Wurzach sprechen, persönlich und direkt“, so der 49-Jährige.