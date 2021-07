Deutsches Rotes Kreuz bittet um Blutspenden

Eine ausreichende Blutversorgung ist für viele Patienten lebenswichtig. Da Blut nur begrenzt haltbar ist, werden Blutspenden kontinuierlich benötigt. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ruft dazu auf, am Donnerstag, 5. August, oder am Freitag, 6. August, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle Seibranz in Bad Wurzach Blut zu spenden. Gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Sommerferien gehe die Zahl der verfügbaren Blutspenden bereits jetzt spürbar zurück, heißt es in einer DRK-Pressemittlung. Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen sei man aber dringend auf Blutspenden angewiesen. Um Terminreservierung unter https://terminreservierung.blutspende.de wird gebeten.