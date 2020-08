Der Zitronenfalter ist im Wurzacher Ried vielerorts anzutreffen

Hanns Passecker hat in seinen Pfalzauer Gedichten aus dem Ennsthaler Verlag einen heimischen und auffälligen Schmetterling augenzwinkernd vorgestellt: „Ein Blatt zu falten ist nicht sehr schwer. Ein ganzes Bündel schon etwas mehr. Doch es wird für völlig unmöglich gehalten, nur ein einziges Mal eine Zitrone zu falten. Ich habe das schon wiederholt probiert – und war immer nur mit Saft beschmiert. Das kann nur einer – als Junger oder Alter. Darum heißt er auch so. Der Zitronenfalter.“

Im Wurzacher Ried ist der Zitronenfalter laut Pressemitteilung aktuell an vielen Stellen zu sehen: An den rosaroten Blütenkolben des Blutweiderichs entlang der Wurzacher Ach, in den Blumenbeeten beim Kurhaus oder rund um den Weiher im hinteren Kurpark. Die Falter seien vor kurzem aus ihrer Puppe geschlüpft und suchten nun nach Nektar.

Zitronenfalter überwintern in der Starre

Während die Männchen leuchtend gelb sind und an eine Zitrone erinnern, sind die Weibchen grünlich-weiß gefärbt. Die Vorder- und Hinterflügel sind an der Spitze jeweils in einen kurzen Zipfel ausgezogen. Daran sind die Weibchen von einem sehr ähnlich aussehenden Schmetterling, dem Kohlweißling, zu unterscheiden. Noch bis zum Spätsommer können Zitronenfalter beim Blütenbesuch beobachtet werden. Dann ziehen sie sich in ihr Winterquartier zurück.

Als einzige heimische Schmetterlingsart setzen sie sich zur Winterstarre frei in die Vegetation, meist bodennah zwischen Gräser oder unter Brombeerblätter. Dabei können sie zeitweise komplett unter einer Schneedecke verschwinden oder von Eiskristallen umgeben der Kälte trotzen. Ein eingelagertes Frostschutzmittel, das die Konzentration der Zellsäfte erhöht, verhindert das Erfrieren.

Futterpflanzen sind Faulbaum und Echter Kreuzdorn

Bei den ersten Sonnenstrahlen im Februar steigen die ersten Zitronenfalter wieder in die Lüfte. Sie paaren sich im Frühjahr, das Weibchen legt die Eier an die Futterpflanzen seiner Raupen ab. Dies sind insbesondere der Faulbaum oder der Echte Kreuzdorn. Die Falter sterben dann, während sich eine neue Generation zunächst als Raupe und dann als Puppe entwickelt, aus der im Hochsommer ein Falter schlüpft.

Mit diesem Zyklus und bis zu zwölf Monaten Lebenszeit hat der Zitronenfalter laut Mitteilung die höchste Lebenserwartung aller heimischen Schmetterlinge. Der Blütenreichtum sowie das reichliche Vorkommen von Faulbaum im und um das Wurzacher Ried böten ihm beste Bedingungen zum Überleben – und reichlich Möglichkeiten zur Beobachtung.