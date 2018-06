Bei strahlendem Sonnenschein und vor der Kulisse der St.-Verena-Kirche fand der vorerst letzte Wochenmarkt auf dem Klosterplatz in Bad Wurzach statt. Eine gute Gelegenheit, um Lieferanten und Passanten nach ihren Erfahrungen zu befragen und das für und wider aufzuzeigen.

Durch die Vorverlegung wegen Fronleichnam, waren nicht alle Standplätze belegt und auch die Besucherzahl war sehr überschaubar. Frau Beck, vom gleichnamigen Gemüsehof in Bad Waldsee verzeichnete in den vergangenen vier Wochen einen deutlichen Umsatzrückgang. Fehlende Besucher aus den Teilgemeinden und reduzierte Mengen beim Einkauf sieht sie hierfür als Ursache.

„Der Platz isch ja schee… aber unpraktisch“, war die Aussage der meisten Kunden des Wochenmarktes. August Mohr beklagte die fehlenden Parkplätze und die mangelnde Anbindung an die Kernstadt. Am Standort „Breite“ ist eine Vielzahl an Lebensmittelschäften und die Innenstadt zu Fuß erreichbar und sorgt dabei für eine höhere Besucherfrequenz an den Marktständen. Für Manfred Dürrenberger, ebenfalls Marktlieferant, ist das völlig nachvollziehbar. Wenn jemand in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen geht, dann nimmt er seinen Bund Radieschen dort mit und sucht nicht das andere Ende der Stadt auf.

Hoher Zeitdruck beim Aufbau

Schwierigkeiten bereitet zudem der morgendliche Aufbau. Mit nur einer Andienungsseite drängen sich die Lastwagen und vor allem große Stände stehen unter enormem Zeitdruck, um die Einfahrt nicht weiter zu blockieren und den anderen Lieferanten den Aufbau zu ermöglichen.

Frau Menig vom Blumenhaus Menig in Bad Wurzach stellt ebenfalls einen Umsatzrückgang fest, weil Blumen und Gemüsepflanzen nicht mehr in größerer Anzahl gekauft werden. Auch hier greift wieder das Parkplatzproblem. Für die Familie Menig ist das, während der Hauptpflanzzeit, ein herber Verlust.

In der Tat, der Platz hat Charme und Atmosphäre, liegt jedoch dezentral. Auf Nachfrage bei der Firma Ehrmann, die den wöchentlichen Marktbus einsetzt, wurde während der vierwöchigen Verlegung keine weitere Haltestelle im Bereich Kurhaus angefahren. Das erklärt mitunter auch das Fehlen der Besucher aus den Ortschaften. Mit Gemüse und Obst bepackt, vom Klosterplatz zum Busbahnhof zu laufen, ist eine beschwerliche Angelegenheit, an heißen Sommertagen genauso wie bei Schnee und Eis.

Werner Binder verzeichnete in seinem zentral gelegenen Modehaus keine Veränderung der Kundenanzahl, räumte aber ein, dass die Damen aus den Teilgemeinden den Donnerstag mitunter auch dafür nutzen, sich über das aktuelle Warenangebot zu informieren.

Ein wichtiges Augenmerk in der Standortfrage ist das Verkehrsaufkommen. Die „Breite“ kann problemlos über die Umgehungsstraße angefahren werden, Autos müssen nicht durch die Innenstadt, die Lebensmittelmärkte bieten ausreichende Parkmöglichkeiten und der Bad Wurzacher Kunde kann seine Einkäufe verbinden und das Verkehrschaos, vor allem in der Parkstraße, kann vermieden werden.