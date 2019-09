Der Wachbühl als ein ganz besonderer Ort

Über den Wachbühl, die höchste Erhebung von Bad Wurzach lässt sich über die Grenzen von Gemeinden und Ländern blicken. Unterhalb des 790 Meter hohen Aussichtsplatzes entstand vor 30 Jahren der so erfolgreiche Plan einer Städtepartnerschaft mit Luxeuil-les-Bains. Das war im gastfreundlichen Haus von Dr. Ute Schmidt-Berger und ihres Mannes, Prof. Jochen Schmidt, im Kreis einiger Getreuen. Deshalb ist der Wachbühl für den Partnerschaftsverein ein ganz besonderer Ort. „Groß sind des Berges Kräfte, da wirkt Natur so übermächtig frei!“ zitierte Ulrika Stützle Johann Wolfgang von Goethe in ihrer Dankansprache an die Stifterin des Panorama-Tableaus. Alphornklänge der Leutkircher Bläser unter Siegfried Leitermann verklärten akustisch den besonderen Reiz des Ortes.

Bürgermeisterin Alexandra Scherer fand lobende Worte zu den Leistungen des Partnerschaftsvereins. Dass diese Feier gerade am Weltfriedenstag stattfindet habe große Symbolkraft. Dr. Ute Schmidt-Berger verwies vor den zahlreiche auf den Berg gekommenen Besuchern auf die kräftige Linde. Einst war sie zur Erinnerung an den Sieg von Sedan im Deutsch-Französischen Krieg gepflanzt, heute aber als ein Symbol des Friedens angesehen wird. Besonders an dieser Stelle der Ansprache gab es nicht nur bei den französischen Gästen ein paar feuchte Augen. Die Soul-Sisters, unterhalb des Wachbühls zuhause, sangen gefühlvoll das Schubert-Lied vom Lindenbaum: „Ich träumt in seinem Schatten, so manchen süßen Traum.“ Dank der am Wachbühl entstandenen Visionen ist aus Träumen Wirklichkeit geworden: Eine tiefe Verbundenheit von Bad Wurzacher Bürgern mit französischen Freunden in Luxeuil-les-Bains. In Goethes Worten: „Groß sind des Berges Kräfte….“