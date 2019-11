„Der Teufel trägt Parka“ in Dientmanns

Inka Meyer ist mit ihrem Kabarettprogramm „Der Teufel trägt Parka“ am Samstag, 23. November, um 20.30 Uhr im Dietmannser Adler zu Gast. Laut Ankündigung handelt es sich dabei um „ein wortgeschliffenes und äußerst unterhaltsames Plädoyer gegen den Wahnsinn der Schönheitsindustrie und für eine entspannte Weiblichkeit“.

Die Botschaft der Mode- und Kosmetikbranche sei klar: „Frauen: Ihr lauft aus, werdet alt, seid zu fett und habt zu viele Haare.“ Um diesem Makel zu entgehen, klatschen sich laut Pressemitteilung schon Grundschülerinnen so viel Wimperntusche ins Gesicht, dass sie an der Schulbank sitzend vornüberkippen. Das alles werde von den Modekonzernen „gestickt eingefädelt, damit sich ihre Gucci-Taschen mit unserer Kohle füllen“. Und so mache uns die Chemie in den Schuhen krank, und durch die Ananas-Diät seien wir ungenießbar. „Aber mit dem Weizengras-Smoothie in der Hand hetzen wir weiter jedem Beauty-Trend hinterher.“ Inka Meyers satirisches Schmuckstück begeistere natürlich auch die Herren der Schöpfung.

