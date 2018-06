Der Terminkalender ist prall gefüllt

Wer meint, in Bad Wurzach sei nichts los, dem sei ein Blick auf den Veranstaltungskalender 2013 empfohlen. Zahlreiche Feste, Jubiläen, Konzerte, Ausstellungen, Turniere, verkaufsoffene Sonntage und vieles mehr stehen auf dem Programm. Einer der Höhepunkte des Jahres wird sicherlich die Wiedereröffnung des Naturschutzzentrums und der Kurverwaltung – ab dann „Bad Wurzach Info“ – Ende April sein, bei der gleichzeitig auch die neue Dauerausstellung rund um das Thema Moor im Naturschutzzentrum eröffnet wird. Im folgenden ist eine Auswahl der zahlreichen Termine in der Stadt in diesem Jahr zu lesen.

Am Freitag, 11. Januar, sind erst einmal Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie zahlreiche Vereinsvertreter zum Neujahrsempfang der Stadt ins Kurhaus eingeladen. Rund 300 Gäste werden dazu erwartet.

Derweil nimmt die Fasnet an Fahrt auf (die Schwäbische Zeitung berichtete). Am Gumpigen Donnerstag , der heuer auf den 7. Februar fällt, wird in einigen Ortschaften Dorffasnet gefeiert. Auch in der Stadt stürmen die Narren die Grundschule und das Rathaus, entmachten den Bürgermeister und übernehmen das Zepter in der Stadt für die närrischen Tage. Am Rosenmontag, 11. Februar, ist großer Narrensprung in Bad Wurzach, zu dem 80 Gruppen erwartet werden.

Zu einem Frauen-Begegnungstag lädt der katholische Frauenbund am 5. März ins Pius-Scheel-Haus ein.

Lange Tradition hat das Bockbierfest der Stadtkapelle, das jedes Jahr drei Wochen vor Ostern stattfindet. In diesem Jahr veranstaltet die Stadtkapelle das Fest am Wochenende 9.und 10. März mit Unterhaltungsshow-Abend und Frühschoppen in der bayerisch dekorierten Turn- und Festhalle, Memmingerstraße. Ebenfalls im März (31.) und ebenfalls mit der Stadtkapelle ist der Saisonauftakt der Frühschoppenkonzerte, die dann immer sonntags im Musikpavillon am Kurhaus zu hören sind.

Spiel, Spaß und Shopping stehen am 21. April auf dem Programm, wenn der Handels- und Gewerbeverein (HGV) zur ersten seiner fünf jährlichen Großveranstaltungen einlädt. Zum Fit-Fun-Shopping werden wieder Tausende Besucher in Bad Wurzach erwartet. An diesem Sonntag haben die Geschäfte wieder von 13 bis 18 Uhr geöffnet, und in der Stadt sind einige Aktionen geplant.

Ende April/Mai wird es musikalisch: Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten geben am 20. und 21. April ein Gastspiel im Kurhaus. Zehn Tage später, am 30.April, kann man dort mit den Obstler Musikanten in den Mai tanzen , und an Pfingstmontag, 20. Mai, startet die Benefizkonzertreihe Fiori musicali mit einem Vortragsabend der Orgelschüler von Pater Paulus. Die Spenden, die an diesen Abenden eingenommen werden, fließen in internationale Hilfsprojekte der Salvatorianer.

Einkaufen auch nach Sonnenuntergang ist am 17. Mai, am langen Einkaufsabend in Bad Wurzach möglich, für den sich der HGV wieder ein besonderes Rahmenprogramm überlegt hat.

Zehn Kapellen, mehr als 400 Musikanten im Gesamtchor, das ist das große Serenadenkonzert , das jährlich am Samstag des ersten Juniwochenendes stattfindet. In einem Sternmarsch bewegen sich die Musikkapellen zum Marienbrunnen in Bad Wurzachs Stadtmitte und bilden dort ein riesiges Gesamtorchester.

Die katholische Kirchengemeinde St. Verena lädt am 9. Juni zu ihrem Sommerfest am Gemeindehaus und bei der Grundschule ein.

Auf den 22. Juni ist in diesem Jahr das Schnakenfest terminiert. Höhepunkt dieses Sommernachtsfests ist das Feuerwerk, das am späten Abend gezündet wird.

Und dann steht auch schon das höchste Fest im Jahreslauf vor der Tür: das Heilig-Blut-Fest . Die Reiterprozession, die als eine der größten Europas gilt, wird immer am zweiten Freitag im Juli abgehalten. In diesem Jahr fällt der Termin auf den 12. Juli. Regelmäßig werden bis zu 5000 Wallfahrer aus nah und fern dazu erwartet.

Ein großes Jubiläum kann der Musikverein Unterschwarzach in diesem Jahr feiern: Zum 200. Geburtstag gibt es vom 12. bis 14. Juli ein dreitägiges Fest.

Eine Sängerjahresmesse feiert der Liederkranz Bad Wurzach am 21.Juli in der St.-Verena-Kirche. Und am 27. Juli stellt der heimische Kleintierzuchtverein seine Jungtiere bei einer Schau vor.

Grund zum Feiern gibt es für alle Schüler am 31. Juli: Die Schalmeiengruppe Riedspatzen sorgt mit der dritten Auflage der Dance Night wieder für eine End-of-school-year-Party und damit für einen ausgelassenen Start in die Sommerferien.

Das Torfbähnle fährt ab April wieder regelmäßig ins Ried, zum gleichen Zeitpunkt öffnet auch das Torfmuseum wieder seine Pforten. Mitte des Jahres, immer am zweiten Sonntag im August, lädt der Heimatverein Wurzen zur Torfwerkshockete beim Zeiler Torfwerk ein. Der Termin ist dieses Jahr am 11. August.

Ebenfalls traditionell im August, nämlich heuer am 24. und 25., stehen in Bad Wurzach zwei Tage lang die Zeichen auf Stadtfest . Modenschau, Musik, Flohmarkt, Stadtlauf und nicht zuletzt die Begegnung in der Stadt kennzeichnen dieses Fest, dass der HGV in Zusammenarbeitet mit zahlreichen Vereinen aus der Stadt und den Teilorten auf die Beine stellt.

Die nächste Veranstaltung des HGV ist der Oberschwäbische Genusstag , der am 13. Oktober stattfindet. Dieser Sonntag ist verkaufsoffen, und bei einem bunten Rahmenprogramm in der Innenstadt werden Produkte aus der Region für die Region präsentiert.

Ein Hauch von Asien weht am Wochenende 9. und 10. November durch das Pius-Scheel-Haus. Dann veranstaltet die Indien Kinderhilfe wieder ihren Indienbasar mit fair gehandelten Waren aus der dritten Welt.

Stimmungsvoll wird es dann beim Weihnachtsmarkt , der am Wochenende 30. November und 1. Dezember die Adventszeit einläutet. In dieser Zeit veranstalten viele Musikkapellen regelmäßig ihre Jahres- und Weihnachtskonzerte . Und natürlich stehen ab Weihnachten die Theatergruppen mit ihren neuen Stücken auf der Bühne.

Das Jahr beschließen wie immer Hermann Ulmschneider, Martin Schad (Trompeten) und Robert Häusle (Orgel) in der St-Verena-Kirche mit einem Silvesterkonzert am Nachmittag des 31. Dezembers.