Bereits am Montag ist es laut Betreiber Moritz Stokklauser so weit – mit der Spielerei eröffnet der erste Escape Room in Leutkirch.

Bei dem beliebten Spiel geht es darum, in einer bestimmten Zeit Rätsel und Aufgaben zu lösen, um dadurch einen Raum verlassen zu können oder einen bestimmten Gegenstand zu finden.

Eigentlich ist der in Gebrazhofen aufgewachsene Stokklauser Bilanzbuchhalter, hat BWL studiert. Für seinen Traum vom eigenen Escape Room hat der 36-Jährige die Festanstellung gekündigt.