Wie jedes Jahr öffnete der Kleintierzuchtverein Bad Wurzach am Ostersonntag seine Pforten und zeigte in einer kleinen Ausstellung Kaninchen mit Jungtieren, Tauben, Hühner mit Küken und Ziegen. Zwar klein, aber dennoch liebevoll dekoriert und auch mit nicht unerheblichem Aufwand an Aufbau verbunden.

Was die zahlreichen Wurzacher besonders anzog, war die Ostereiersuche für Kinder. In einem abgesteckten Areal im Grünen vor dem Vereinsheim durfte jedes Kind drei Eier suchen. Ein kostenfreies Angebot, das gerne angenommen wurde. Mehr als 200 bunte Eier warteten darauf, gefunden zu werden.

Herrlich zu erleben, mit welcher Herzlichkeit Jugendleiterin Ingrid Grandl jedes Kind begrüßte, dem einen oder anderen die Scheu nahm und sie zur Suche einlud. Und natürlich ebenso wunderbar zu sehen, mit welcher Begeisterung sich die Kleinen auf die Suche machten.

Früher hatte übrigens immer der Osterhase selbst die Eier versteckt, zwei Kostüme zeugen noch davon. Leider finde sich heute aber niemand mehr, der diese Aufgabe übernimmt, die jahrelang erst von Kindern und dann von Walter Letsch mit großer Freude durchgeführt wurde, so Grandl. Wer also Lust dazu hat, kann sich gerne beim Verein melden.

Was sich Grandl außerdem wünscht, ist, dass Eltern und Familien ihre Kinder mehr an Natur und Tiere heranführen mögen. So erlebe sie beispielsweise bei den regelmäßigen Besuchen von Kindergarten-Gruppen, dass es Kinder gibt, die vor den Tieren Angst haben und sich nicht trauen, sie zu berühren oder gar zu streicheln. Kaum nachzuvollziehen, wenn man sie in der Ausstellung gesehen hat, in der immer wieder Ausrufe der Kleinen wie „schau´ mal, wie süß“ zu hören war. So leistet der Kleintierzuchtverein unter Vorstand Grandl auch seinen Beitrag dazu, dass Kinder der Natur mit ihren Tieren näher kommen. Eine tolle Idee und Aktion des Vereins.