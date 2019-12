Der Nikolaus fährt Einrad.

Die Kinder und Jugendlichen der TSG-Leichtathletikgruppe bekamen stilgerecht Besuch vom Nikolaus. Mit vielen Geschenken und zahlreichen Sportabzeichen, besuchte er am Freitag die Kinder in der Turnhalle am Ried.

So ein Nikolaus hat es in heutiger Zeit wirklich nicht so leicht. Während die gesungenen Lieder und die Gedichte noch an frühere Zeiten erinnerten, musste sich der heilige Bischof in diesem Jahr mit der Nutzung der Handys auseinandersetzen. Er sprach zu den Kindern mahnende Worte für den Umgang mit der Technik, warnte vor unüberlegter Preisgabe von Fotos und forderte die Kinder auf, in ihren Nachrichten freundlich und höflich zu bleiben.

Elmar Schuster begrüßte seine Trainingsgruppe und freute sich darüber, dass so viele Teilnehmer das Sportabzeichen in diesem Jahr erreichen konnten. Die Kinder und Erwachsenen wurden mit Urkunden und Ansteckpins für ihre sehr guten Leistungen ausgezeichnet und belohnt.

Da der Nikolaus ein wirklich guter Mann ist, hatte er weitere Geschenke mitgebracht. Die Kunstradfahrer erhielten neue Fahrradschläuche und sogar die Eltern hatte er bedacht. Auf vielfachen Wunsch, konnte er seine heilige Gnade einsetzen und freie Hallentermine für die Erwachsenen ausfindig machen, die dem Sporteifer ihres Nachwuchses gerne folgen würden.

Die Kunstradfahrerinnen zeigten dem Publikum die Grundlagen ihres Sportes und Saskia präsentierte dann eine Kür, die sie im Sportverein Eintürnenberg einstudiert hatte. Wagemutige Positionen und der grazile Umgang mit dem Sportgerät, faszinierten die Zuschauer. Mit einer Einradvorführung endete der Adventsnachmittag in der Sporthalle; allerdings ließ es sich der Nikolaus nicht nehmen, selbst auch noch eine Runde durch die Sporthalle zu drehen. Etwas wackelig und bei weitem nicht so sicher, wie die Kids, wurde er dennoch für seine Leistung stürmisch bejubelt.