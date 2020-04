Der neue Trend: Steine bunt bemalen

Steine bemalen, sie am Wegrand ablegen und so im Laufe der Zeit ein langes Band entstehen lassen. Dieser Trend, den es schon seit einigen Monaten gibt, erfreut sich in diesen Tagen immer größerer Beliebtheit.

Nun gibt es so ein steinernes Band auch in Haurez, wie SZ-Leserin Susanne Sauter berichtet. „Es ist eine nette Aktion: Kinder und Spaziergänger malen Steine an und legen sie an den Wegrand. Inzwischen sind es schon über 110 Steine, und jeder Stein ist anders angemalt“, schreibt sie an die „Schwäbische Zeitung“.

In Seibranz entsteht Ähnliches. Dort sind in der Ortsverwaltung bereits bemalte Steine abgegeben worden, die eine Spirale vor dem Rathaus bilden sollen.

Unter dem Motto „Aichstetten ist bunt“ rufen dort mehrere Familien dazu auf, Steine zu bemalen und damit ab diesem Donnerstag auf dem Dorfplatz eine Schlange zu bilden. „Sie ist ein Zeichen des Zusammenhalts und soll aufzeigen, dass es auch in Aichstetten Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt, die sich trotz Kontaktbeschränkung weiterhin mit der Dorfgemeinschaft verbunden fühlt“, schreiben die Initiatoren dazu im Amtsblatt.

