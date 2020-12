Wer ganz genau hinhört, kann bei Spaziergängen durch die Wälder im Wurzacher Ried ein feines, sehr hohes „sri-sri-sri“ hören. Die Laute stammen vom Wintergoldhähnchen, das mit zarter Stimme aus Nadelbäumen ruft.

Der Wintermusikant ist laut Naturschutzzentrum zusammen mit einer weiteren Art, dem Sommergoldhähnchen, der kleinste einheimische Vogel, wiegt nur vier Gramm, gerade einmal so viel wie ein Stück Schokolade – mit einem Standard-Brief könnten fünf Goldhähnchen verschickt werden.

So schwer wie ein Stück Schokolade

Die kleinen Hähnchen haben einen goldenen Streif auf dem Scheitel, der bei Männchen orange und bei Weibchen gelb gefärbt ist. Während das Sommergoldhähnchen nur im Sommer in Wäldern und Parks zu finden ist und sich im Herbst gen Süden verabschiedet, bleibt das Wintergoldhähnchen im Winter da.

Diese Tatsache stellt es laut Mitteilung vor gewisse Probleme, da so ein kleiner Vogel mit einer im Vergleich zum Körpervolumen großen Oberfläche sehr schnell auskühlt. Daher muss das Wintergoldhähnchen fast den ganzen Tag Nahrung aufnehmen, um sich warm zu halten.

Kuschelnd und hüpfend im Nadelbaum

Sein Vorkommen in Nadelbäumen ist eine Anpassung daran, denn hier gibt es das ganze Jahr über kleine Tiere, die es mit seinem feinen Schnabel aufnehmen und somit auch als Insektenfresser im Winter im Ried ausharren kann.

Nahe am Stamm und zwischen dicht benadelten Zweigen ist das Wintergoldhähnchen zudem vor Kälte geschützt. In eisigen Nächten kuscheln sich auch mehrere Wintergoldhähnchen an einem geschützten Ort zusammen und halten sich gegenseitig warm. Und schließlich hilft noch etwas bei Kälte: Bewegung. Das Wintergoldhähnchen hüpft rastlos und bewegt sich rüttelnd zwischen den Nadelzweigen, wodurch es gar nicht so leicht zu beobachten ist.