Der „Haslacher Haufen“ hat eine Frauenquote von 50 Prozent

Zahlreiche Biker sind am Wochenende nach Arnach gekommen, um dort mit der Motorradfahrgemeinschaft (MFG) das bereits 40. Treffen zu feiern.

40 Jahre und kein bisschen leise? Doch, denn auf Krach sind moderne Biker heutzutage nicht mehr aus. „Man muss es ja nicht krachen lassen, wenn man durch eine Ortschaft fährt“, sagen die aus Donaueschingen angereisten Bikern. Doch der Lärm wird oft als störend empfunden. Von den weit her Angereisten hört man allerdings schon von Beschränkungen, zum Beispiel an den Steigungen der Schwäbischen Alb, der Schwarzwaldquerstraße, und „jetzt sind die Österreicher am Sperren von bei Motorradfahrern beliebten Gebirgspässen“. Mit der Polizei habe man keinen Ärger. Man mache keine eigenmächtigen Umbauten.

Lagerfeuer und Weizenstand sowie Campen am Waldrand bei der Schafherde – all das gehört zum Arnacher Motorradtreffen. Und das schon seit 40 Jahren. Das älteste am Wochenende angereiste Modell ist eine DKW aus dem Jahr 1937, gebaut in Zwickau in Sachsen. Der stolze Besitzer ist auch ein Sachse, bekannt als „DKW-Joe“. Beim Lagerhaus Arnach macht die Dorfrundfahrt einen Halt zum Fachsimpeln, Schmalzbrot essen und etwas Alkoholfreies zu trinken. Frauen sind in der Minderheit. Ab und zu sieht man einen Pferdeschwanz im Wind wehen. Jedoch beim „Haslacher Haufen“ ist „frau“ stolz auf eine Quote von 50 Prozent. Aber das ist schon eine Familienangelegenheit, weil eine ganze Familie Motorrad fährt.

Wie ist es mit der Konzentration bei so einer Hitze? „Da brennt es ganz schön runter auf die Kombi, aber wir machen halt auch Pausen“, berichten die Schwarzwälder. Natürlich müsse man besonders aufpassen dabei.

Der roten Fahne der Arnacher Motorradfreunde folgen auch in diesem Jubiläumsjahr besonders viele Teilnehmer. Darüber ein Wehrmachts-Gespann aus dem Afrika-Corps. Na ja, das heiße Wetter passt. Über dem Fachverlager weht der Duft von Steaks, und aus dem Lautsprecher erklingt: „Country Road, take me home!“